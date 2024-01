Πολιτική

Βασίλης Θώδας: πέθανε ξαφνικά ο πρώην Δήμαρχος

Θρήνος σε συγγενείς, φίλους και στους δημότες τους οποίους υπηρέτησε μέχρι πριν από λίγες ημέρες, οπότε και παρέδωσε την σκυτάλη στην νέα Δήμαρχο.

Έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών ο μέχρι πριν 10 ημέρες δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας.

Ο Βασίλης Θώδας είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο προκειμένου να κάνει στεφανιογραφία, σύμφωνα με το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Ζωγράφου:

"Ο Βασίλης Θώδας διετέλεσε Δήμαρχος Ζωγράφου από το 2019 έως το Δεκέμβριο του 2023.

Γεννήθηκε στου Ζωγράφου το 1968 και έχει ρίζες από τη Λάρισα και τα Γιάννενα. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και Διεθνείς – Ευρωπαϊκές Σπουδές στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ενώ το 2001 πήρε το πρώτο του Μεταπτυχιακό δίπλωμα με θέμα: «Ε.Ε. και Αναπτυσσόμενες Χώρες» στο Τμήμα των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και το 2014 ολοκλήρωσε το δεύτερο Μεταπτυχιακό του στη «Διαχείριση Πολιτικών- Διεθνής Πολιτική» στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Το 1993 ξεκίνησε να εργάζεται στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ το 2001 ανέλαβε Προϊστάμενος της Διεύθυνσης του Τμήματος Επερωτήσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου των Οικονομικών των κομμάτων. Το 2017 επελέγη Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαρκών Επιτροπών της Βουλής, ενώ επί μακρόν διετέλεσε Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στη Βουλή.

Ασχολήθηκε από νωρίς με τα κοινά της αγαπημένης του πόλης στην οποία και πρόσφερε μέχρι το τέλος της ζωής του. Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος Ζωγράφου από το 2006 και μέλος της Διοίκησης ως Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Αθλητισμού, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στους νέους και της νέες της πόλης, στα αθλητικά σωματεία και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Τον Ιούνιο του 2019, ως επικεφαλής της δημοτικής κίνησης «Ζωγράφου – Ώρα για Δουλειά» εξελέγη Δήμαρχος Ζωγράφου. Κατά τη θητεία του διετέλεσε επίσης Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού.

Η Διοίκηση, το Δημοτικό Συμβούλιο και οι εργαζόμενοι/νες του Δήμου εκφράζουν τα βαθιά συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του εκλιπόντος'.

