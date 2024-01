Κοινωνία

Κυψέλη: Συνελήφθη ο άνδρας που προσπάθησε να σκοτώσει επιβάτη λεωφορείου

Τρεις καταδικαστικές αποφάσεις εκκρεμούσαν σε βάρος του συλληφθέντα για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε λεωφορείο.

Συνελήφθη, μετά από διερεύνηση και αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, χθες 9/1 το μεσημέρι στην περιοχή της Κυψέλης, 32χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας και τρεις δικαστικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις οποίες καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 8 ετών για απόπειρα ληστείας, οπλοφορία, οπλοχρησία και κλοπή.

Ειδικότερα, σχετικά με το ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τον Σεπτέμβριο του 2018, στο κέντρο της Αθήνας, ο 32χρονος, ευρισκόμενος σε λεωφορείο, επιτέθηκε με ανθρωποκτόνο πρόθεση με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου σε συνεπιβάτη, με επακόλουθο τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

