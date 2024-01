Πολιτική

Ερντογάν: Θα υπερασπιστούμε την “Γαλάζια Πατρίδα” διπλωματικά και στρατωτικά

Νέα πρόκληση από τον Τούρκο Πρόεδρο, κατά την ομιλία του σε εκδήλωση για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την περιβόητη ΜΙΤ.

Σε πανηγυρική εκδήλωση στην 'Αγκυρα για την 97η επέτειο από την ίδρυση της ΜΙΤ, της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών, συμμετείχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στην ομιλία του ο Τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο, μεταξύ άλλων, για ισχυρή βούληση της Τουρκίας να προστατεύσει τη «Γαλάζια Πατρίδα» από το Αιγαίο μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως είπε, «όπως και στο παρελθόν, δεν ενεργούμε υπολογίζοντας το τι θα πουν οι άλλοι. Κάθε απόφαση που λαμβάνουμε στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική, κάθε πολιτική που εφαρμόζουμε λαμβάνεται με άξονα την Τουρκία. Επιδιώκουμε να κάνουμε ό,τι απαιτούν τα συμφέροντα του έθνους μας, ό,τι χρειάζεται η Τουρκία, ανεξάρτητα από το τι θα πουν οι άλλοι».

Ο πρόεδρος Ερντογάν τόνισε ότι «υπερασπιζόμαστε θαρραλέα τα συμφέροντα του έθνους μας κάνοντας τα σωστά βήματα την κατάλληλη στιγμή, τόσο στη διπλωματία όσο και σε στρατιωτικό πεδίο», για να προσθέσει: «Οι συνεχιζόμενες επιχειρήσεις μας στο βόρειο Ιράκ είναι ένα παράδειγμα αυτού. Η απελευθέρωση του Καραμπάχ μαζί με τους αδελφούς μας από το Αζερμπαϊτζάν, έπειτα από σχεδόν 30 χρόνια κατοχής, είναι ένα παράδειγμα. Η υποστήριξή μας στη νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης, με την οποία μας συνδέουν πανάρχαιοι δεσμοί, είναι ένα από αυτά. Η ισχυρή βούλησή μας να προστατεύσουμε τη "Γαλάζια Πατρίδα" μας από το Αιγαίο μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ένα από (τα παραδείγματα) αυτά. Τα παραδείγματα αυτά μπορούν να αυξηθούν. Όπως καμία επιτυχία δεν είναι τυχαία, έτσι και κανένα από τα επιτεύγματα της χώρας μας σε διάφορους τομείς δεν ήταν τυχαίο».

«Σε όλα αυτά τα επιτεύγματα συνέβαλαν ο κόπος, ο αγώνας, ο ιδρώτας και η ψυχή του στρατού μας, της αστυνομίας, του υπουργείου Εξωτερικών και άλλων οργάνων, ιδίως της ΜΙΤ» προσέθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήταν για μία ακόμη φορά ιδιαίτερα επιθετικός στις εκφράσεις κατά του Ισραήλ, κάνοντας αναφορά στις πρόσφατες συλλήψεις που ανακοίνωσαν οι τουρκικές αρχές μελών κατασκοπευτικού δικτύου που λειτουργούσε υπέρ της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Mossad.

«Η ευθυτενής στάση της Τουρκίας σε περιφερειακά ζητήματα, ιδίως για τις σφαγές στη Γάζα, ενοχλεί ορισμένους. Ο ΜΙΤ μας, που αποκάλυψε τους πράκτορες του Ισραήλ στη χώρα μας, τους εξέπληξε. Αυτό ήταν μόνο το πρώτο βήμα. Δεν έχετε δει ακόμη την Τουρκία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, ο Ταγίπ Ερντογάν σχολίασε ότι «έχουν μετατοπιστεί οι πέτρες στον κόσμο», σημειώνοντας ότι σε αυτή τη νέα εποχή, η γεωπολιτική έχει γίνει πιο σημαντική και έχουν επέλθει ριζικές αλλαγές στην έννοια της ασφάλειας.

«Η Τουρκία είναι μία από τις χώρες που αναγνώρισε πολύ νωρίς αυτούς τους κινδύνους και άρχισε πολύ νωρίς να επενδύει στην αμυντική της ικανότητα» δήλωσε, τονίζοντας ότι η τουρκική αμυντική βιομηχανία, η οποία κάποτε στηριζόταν σε ποσοστό 80% στις εισαγωγές, έχει γίνει πλέον ο εξαγωγικός κλάδος με την υψηλότερη προστιθέμενη αξία.

Σύμφωνα με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, «η Τουρκία ενισχύει μέρα με τη μέρα τη θέση της ως δύναμη επιρροής και ως παίκτης στην παγκόσμια σκακιέρα. Η ισχυρή Τουρκία στο τραπέζι και στο πεδίο γίνεται πραγματικότητα με όλα τα στοιχεία της […] Όσοι παρακολουθούν τα βήματα που κάνει η χώρα μας και όσοι συγκρίνουν την Τουρκία πριν από το 2002 με τη σημερινή Τουρκία βλέπουν ήδη πολύ καλά τη διαφορά».

Συνεχίζοντας, τόνισε ακόμη ότι, σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς ορισμένων, δεν υπήρξε μετατόπιση του άξονα της Τουρκίας μας, «αντίθετα, μετά από μακρά αναζήτηση, η χώρα μας βρήκε τον κύριο άξονά της. Το όνομα αυτού του άξονα είναι ο άξονας της Τουρκίας».

Τέλος, ισχυρίστηκε ότι η χρήση από κρατικούς αξιωματούχους ξένων εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων με τα κινητά τους δημιουργεί αδυναμίες σε επίπεδο πληροφοριών και προανήγγειλε ότι θα υπάρξει πρωτοβουλία για να γίνεται χρήση τουρκικής παραγωγής εφαρμογών.

