Πολιτική

Ίμια: Αναφορές για τουρκική πρόκληση κατά Καλύμνιων ψαράδων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε βίντεο που έχει καταγραφεί προ καιρού φαίνεται ξεκάθαρα η πρόκληση των Τούρκων έναντι των Ελλήνων ψαράδων.

-

Ρεπορτάζ για "νέα πρόκληση των Τούρκων ανοιχτά των Ιμίων" μεταδόθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 την Τετάρτη, με προβολή βίντεο στο οποίο έχουν καταγραφεί απειλές από στελέχη της τουρκικής ακτοφυλακής προς Καλύμνιους ψαράδες και με αναφορά πως το περιστατικό στα Ίμια είναι πρόσφατο και εκτυλίχθηκε προ ολίγων ημερών.

Όπως διευκρινίζεται από τον ΑΝΤ1, το βίντεο με τους Τούρκους λιμενικούς να παρενοχλούν Έλληνες ψαράδες ανοικτά των Ιμίων, ζητώντας τους να φύγουν από την περιοχή, αφορούσε περιστατικό που σημειώθηκε πρίν απο τρία χρόνια στην περιοχή.

Μάλιστα, σε ανακοίνωση του ο Αλιευτικός Σύλλογος παράκτιας Αλιείας - Ξιφία Καλύμνου "ΠΑΝΑΓΙΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗ" σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι "η φετινή περίοδος αλιείας της τσιπούρας στην περιοχή των Ιμίων εξελίσσεται απολύτως ήρεμη".

Σημείωνεται ότι στην θαλάσσια περιοχή των Ιμίων κάθε Δεκέμβριο και Ιανουάριο σημειώνονται πολλά παρεμφερή περιστατικά, καθώς αυτή είναι η λεγόμενη εποχή της τσιπούρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία εγκύου: Σύντροφος και φίλος “τα ρίχνουν ο ένας στον άλλο”

Μεσολόγγι: Έρευνες σε νέο σημείο για τον Μπάμπη

Στρεπτόκοκκος - RSV: “Επιδημία” λοιμώξεων από νόσους χωρίς εμβόλια