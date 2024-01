Αθλητικά

Eurocup: Ο Άρης ηττήθηκε από την Κλουζ

Ο Άρης "πλήρωσε" ακριβά τις αδυναμίες του και ηττήθηκε από την Κλουζ.

Υστερώντας της αντιπάλου του αμυντικά και επιθετικά, στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Αρης ηττήθηκε απόψε, στη Ναπόκα, για τη 14η αγωνιστική του Eurocup, από την Κλουζ με 90-74. Αποτέλεσμα με το οποίο η ρουμάνικη ομάδα έβαλε «φρένο» στο σερί των τριών νικών που μετρούσαν στη σειρά οι Θεσσαλονικείς (σ.σ. απέναντι σε Λιετκαμπέλις, Τουρκ Τέλεκομ, Σλασκ Βρότσλαβ).

Χρησιμοποιήθηκε στο ματς ο Κρις Μπάνκστον, η συμμετοχή του οποίου ήταν αμφίβολη, λόγω του διαστρέμματος που υπέστη στο τελευταίο, εντός έδρας, παιχνίδι των «κιτρινόμαυρων», για το ελληνικό πρωτάθλημα, κόντρα στον Απόλλωνα Πατρών (6/1).

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Εμάνουελ Κάτε (18 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο), η… δράση του οποίου, ωστόσο, προέκυψε αφού έβαλαν την Κλουζ σε τροχιά νίκης, οι Μπράις Τζόουνς (17 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Άντριγια Στιπάνοβιτς (16 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ντένις Σίλεϊ (13 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο).

Ξεχώρισαν για τον Αρη ο Σίλβιο Ντε Σόουζα (14 πόντοι, 3 ριμπάουντ), Τζόναθαν Σταρκ (13 πόντοι, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα).

Τα δεκάλεπτα: 23-22, 45-38, 76-54, 90-74

Με δυναμικό τρόπο άρχισε το ματς η Κλουζ. Προηγήθηκε με 9-0 στο 3’, έχοντας τους Γκούζμαν, Στιπάνοβιτς, Σίλεϊ να βάζουν την μπάλα στο καλάθι. Ο Αρης, με κινητήριους μοχλούς τους Ντε Σόουζα, Τολιόπουλο, Γκάλινατ, «απάντησε» με σερί 11-1 και πήρε τα ηνία στο σκορ στο 5’ (10-11). Διαφορά που πήγε στο +3 (15-18) στο 7’.

Ακολούθησαν εναλλαγές στο προβάδισμα στο σκορ για τις ομάδες μέχρι το ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, όταν το 23-24 για τους Θεσσαλονικείς μετατράπηκε στο 14’, με σερί 11-0, σε 34-24 για τους Ρουμάνους.

Ο Αρης μείωσε δύο φορές στους 5 πόντους (15’ 34-29, 18’ 41-36), η Κλουζ, όμως, δεν αποσυντονίστηκε και «βομβαρδίζοντας» από τα 6.75, με τους Τζόουνς, Σίλεϊ, απέκτησε «αέρα» 13 πόντων στο 23’ (55-42).

Απόσταση η οποία «ανέβηκε» στο 29’ στο +22 (74-52), με τη ρουμάνικη ομάδα να βάζει το… νερό στο αυλάκι για την επικράτησή της.

Στο 31’ η Κλουζ προηγήθηκε με τη μεγαλύτερη διαφορά στο σκορ, το +24, με 80-56, η χαλαρότητα της οποίας ήταν, κυρίως, αυτή που επέτρεψε στον Αρη να μειώσει στους 11 πόντους (85-74) στο 38’.

Διαιτητές: Ραντοΐκοβιτς (Κροατία), Μπουμπέρτ (Γαλλία), Μπάιτνερ (Γερμανία)

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΚΛΟΥΖ ΝΑΠΟΚΑ (Μιχάι Σιλβασάν): Γκούζμαν 3, Μέγιερις 2, Σίλεϊ 13 (3), Στιπάνοβιτς 16, Κάτε 18, Ματσιούκα, Εντι 8 (1), Τζόουνς 17 (2), Ρίτσαρντ 4, Μοκόκα 9.

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Σλαφτσάκης 2, Σταρκ 13 (2), Σανόγκο, Τολιόπουλος 7 (1), Μπλούμπεργκς 8 (2), Μποχωρίδης 7 (1), Ντε Σόουζα 14, Χάρελ 8, Μπάνκστον 6, Γκάλινατ 9 (1).

