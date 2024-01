Κόσμος

Hurjet: Το τουρκικό μαχητικό που έρχεται να αντικαταστήσει το F-16

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το νέο τουρκικό μαχητικό που ίσως αντικαταστήσει τα F-16 ετοιμάστηκε στην Τουρκία, η οποία προσδοκά το «πράσινο φως» από τις ΗΠΑ.

-

Tο τουρκικό εκπαιδευτικό και ελαφρά επιθετικό αεροσκάφος Hurjet ετοιμάζεται να ενταχθεί στο στόλο της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας έως το 2025, σύμφωνα με ρεπορτάζ τ ηςTR Haber. Σχεδιάστηκε στα πρότυπα του F16 ωστόσο θα είναι πιο οικονομικό από το αμερικανικό μαχητικό και θα πωλείται στην τιμή των 20-25 εκατομμυρίων δολαρίων.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, η Turkish Aerospace Industries (TUSAS) ετοιμάζεται να παραδώσει 4 HURJET την επόμενη χρονιά και στη συνέχεια μα παράγει 2 κάθε μήνα, δηλαδή 24 το χρόνο. Ο τουρκικός στρατός έχει ήδη παραγγείλει 16 αεροσκάφη Hurjet.

Το Hurjet, σχεδιάστηκε κατά τα πρότυπα του αμερικανικού F-16, αλλά είναι πολύ πιο οικονομικό.

Η εκτιμώμενη τιμή πώλησης του Hurjet θα είναι το 1/3 ή το ½ περίπου της τιμής που πωλείται σήμερα ένα F-16.

Η έκδοση Viper των F-16 της αμερικανικής Lockheed Martin πωλείται μεταξύ 60-65 εκατομμυρίων δολαρίων. Για το Hurjet η τιμή πώλησης θα είναι 20-25 εκατομμύρια δολάρια.

Στόχος είναι το Hurjet, που διαθέτει κινητήρα F404 που παράγεται από την General Electric είναι να εισέλθει σε μαζική παραγωγή έως το 2025 και στη συνέχεια να παράγει μια έκδοση που θα αναπτυχθεί στο αεροπλανοφόρο ANADOLU. Με την ενσωμάτωση του ραντάρ AESA Murad που κατασκευάζεται από την ASELSAN, το Hurjet θα είναι σε θέση να εκτελεί πλήρως τις αποστολές των F-16 και να εκτοξεύει επίσης εγχώρια πυρομαχικά.

Ένα F-16 έχει μήκος 15 μέτρα και άνοιγμα πτερυγίων 9,9 μέτρα. Το Hurjet έχει μήκος 13,6 μέτρα και το άνοιγμα των φτερών του φτάνει τα 9,5 μέτρα. Το πίσω κατακόρυφο πτερύγιο, με ύψος 5,1 μέτρα πάνω από το έδαφος, παρέχει στο Hurjet απότομη ισχύ ελιγμών, Μπορεί επίσης να φτάσει ταχύτητα 1700 km/h (1,4 mach) σε υψόμετρο των 14 χιλιομέτρων.

Το Hurjet μπορεί να ανέβει 12 χλμ. μέσα σε 1 λεπτό μετά την απογείωση και μπορεί να φτάσει σε αυτονομία 2222 χλμ χωρίς δεξαμενή καυσίμου. Μπορεί να μεταφέρει 2.700 χιλιόγραμ,α ωφέλιμου φορτίου.

Τούρκοι εμπειρογνώμονες εκφράζουν την πεποίθηση ότι το Hurjet είναι ικανό να αντικαταστήσει τα F-16 μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, αν και οι περισσότεροι Τούρκοι στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η Τουρκία χρειάζεται οπωσδήποτε τουλάχιστον περίπου 40 εκσυγχρονισμένα F-16 ή Euorfighters, μέχρι να αναπτυχθεί το εγχώριο υπερόπλο ΚΑΑΝ 5ης γενιάς για να μπορεί να ανταγωνιστεί την Ελλάδα στο Αιγαίο στο μεσοδιάστημα.

Πρέσβης Τουρκίας στην Ουάσινγκτον: Θεού θέλοντος στο εγγύς μέλλον θα πάρουμε τα F16

Ο Μερτσάν δήλωσε στο Αναντολού ότι παρόλα τα προβλήματα, οι διάλογοι στις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ έχουν βελτιωθεί πολύ περισσότερο, ως αποτέλεσμα των προσπαθειών, και δήλωσε: «Όλα αυτά τα πράγματα έχουν συμβεί. Θεού θέλοντος και τα F-16 θα πραγματοποιηθούν στο εγγύς μέλλον. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, εάν το Κογκρέσο εγκρίνει τα F-16, θα έχουμε περάσει για πρώτη φορά από μια διαδικασία έγκρισης από το Κογκρέσο. Αυτές είναι θετικές εξελίξεις για ένα πακέτο τόσο μεγάλου μεγέθους».

Ο Μερτσάν δήλωσε ότι η οπτική των ΗΠΑ για το PKK/YPG καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του δημιούργησε και συνεχίζει να δημιουργεί δυσκολίες στις σχέσεις, και σημείωσε ότι η αμερικανική διοίκηση δεν επέδειξε επαρκή ευαισθησία όσον αφορά την τρομοκρατική οργάνωση Fetullah.

Ο πρέσβης Μερτσάν δήλωσε ότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες του ΝΑΤΟ και ανέφερε: «Ο λόγος ύπαρξης του ΝΑΤΟ επίσης είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των χωρών μελών και η κοινή δράση κατά των απειλών ασφαλείας που αντιμετωπίζουν οι χώρες μέλη».

«Οι ΗΠΑ και άλλες δυτικές χώρες οφείλουν να θέσουν τις σχέσεις τους με την Τουρκία σε μια πιο μακροπρόθεσμη και στρατηγική προοπτική, και αν δεν το κάνουν, η Τουρκία θα συνεχίσει την πορεία της», δήλωσε ο Μερτσάν και εκτίμησε: «Με άλλα λόγια, οι εξελίξεις στην αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, οι εξελίξεις στις υπηρεσίες πληροφοριών, οι σημερινές εξελίξεις, αυτά συμβαίνουν ήδη».

Ο Μερτσάν δήλωσε ότι η οπτική για την Τουρκία άρχισε να αλλάζει μετά την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία και ανέφερε: «Τώρα η Τουρκία έχει παίξει έναν πολύ αποτελεσματικό ρόλο κι εκεί. Ο διάδρομος των σιτηρών, όποιον συναντήσαμε εδώ, ευχαριστούσαν, εκτιμούσαν και εξέφραζαν την ευγνωμοσύνη τους».

Ειδήσεις σήμερα:

Ντόναλντ Τραμπ: Πέθανε η πεθερά του, μητέρα της Μελάνια

Ίμια: Τουρκική πρόκληση κατά Καλύμνιων ψαράδων αποκαλύπτει ο ΑΝΤ1 (βίντεο)

Στρεπτόκοκκος - RSV: “Επιδημία” λοιμώξεων από νόσους χωρίς εμβόλια