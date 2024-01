Πολιτική

Ομόφυλα ζευγάρια - Γιόγιακας: Να μην τεθεί θέμα πειθαρχίας ούτε για τους Υπουργούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκάθαρη θέση έλαβε ο "γαλάζιος" βουλευτής για την ρύθμιση που προωθεί το Μαξίμου, κάνοντας αναφορές στην τοπική κοινωνία, όπου εκλέγεται.

-

Ακόμη ένας γαλάζιος βουλευτής εξέφρασε σήμερα την διαφωνία του με το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.

Πρόκειται για τον βουλευτή Θεσπρωτίας Βασίλη Γιόγιακα.

Μιλώντας στο Κανάλι της Βουλής και στην εκπομπή «Πρωινή ανάγνωση» δήλωσε «Δεν θα το ψηφίσω. Θα το καταψηφίσω. Η θέση μου ήταν ξεκάθαρη από την αρχή. Είναι θέμα συνείδησης, δεν μπορώ να δεχθώ τον γάμο ανάμεσα σε ομόφυλους».

Σημείωσε πως «Οι κοινωνίες της επαρχίας είναι πιο κλειστές. Κάθε Κυριακή είμαστε στην εκκλησία, είμαστε όλοι πολύ κοντά».

Σχολιάζοντας την συνέντευξη του πρωθυπουργού ανέφερε «Ο πρωθυπουργός το έθεσε πολύ καλά. Νομίζω όπως είπε πολλά πράγματα χθες. Σε βάθος χρόνου πολλά στην Ελλάδα έχουν αλλάξει. Εκτιμώ ότι είναι αρκετοί συνάδελφοι που αντιστέκονται και δεν θα ψηφίσουν ή θα απέχουν. Καλό είναι να μην υπάρξει κομματική πειθαρχία στους υπουργούς αλλά να ψηφίσουν με την συνείδηση τους».

Ειδήσεις σήμερα:

Γκιουλέρ: Η Τουρκία θα εγκρίνει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ στις...

Ημαθία - Παιδοκτόνος: Έρευνα για μαύρη μαγεία ζητά ο πατέρας του μωρού (βίντεο)

Βραζιλία - Ελικόπτερο: Αναγκαστική προσγείωση στην μέση του δρόμου (βίντεο)