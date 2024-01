Κοινωνία

Missing Alert: Που βρέθηκε η 22χρονη αγνοούμενη από την Κρήτη

Παρατηρητικός πολίτης εντόπισε την νεαρή γυναίκα σε άλλο γεωγραφικό διαμέρισμα. Τι αναφέρει σε ανακοίνωση του "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Η περιπέτεια της Ζερελλάρι Παλόμα 22 ετών, έληξε σήμερα δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν, όπως αναφέρει ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την κοπέλα τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τα Χανιά.

Όπως σημειώνεται από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ο Σύλλογος «είχε προχωρήσει στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου στις 09/01/2024, κατόπιν αιτήματος των οικείων του καθώς συνέτρεχαν λόγοι που πιθανόν έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Μετά την ενεργοποίηση του μηχανισμού Missing Alert Hellas, στις 10/01/2024. ευαισθητοποιημένος πολίτης που αναγνώρισε την αγνοούμενη ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές, ώστε άμεσα η Ζερελλάρι Παλόμα να βρεθεί στην περιοχή του Πύργου Ηλείας.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Ζερελλάρι Παλόμα και την οικογένειά του για οτιδήποτε χρειαστεί».

