Life

“Dragon's Den”: Δυναμική επιστροφή στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπαν άνθρωποι του ΑΝΤ1, οι έξι επενδυτές που συμμετέχουν στην δεύτερη σεζόν και ο Σάκης Τανιμανίδη, παρουσιαστής του σόου που επανακάμπτει στις οθόνες μας.

-

Ενόψει της πρεμιέρας του 2ου κύκλου του «DRAGONS’ DEN GREECE», σε συνέντευξη Τύπου, παρευρέθηκαν στελέχη του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, οι 6 κορυφαίοι και καταξιωμένοι Έλληνες επενδυτές, που θα αποτελούν φέτος την ομάδα των DRAGONS, Χάρης Βαφειάς, Λέων Γιοχάη, Demetrios Mallios, Τάσος Οικονόμου, Λιλή Περγαντά και Μαρία Χατζηστεφανή και ο παρουσιαστής του show Σάκης Τανιμανίδης.

Ο Νίκος Χριστοφόρου - Chief Content Officer ANTENNA Group δήλωσε στους εκπροσώπους του Τύπου: «Ο ΑΝΤ1 διαχρονικά επενδύει σταθερά στην ψυχαγωγία με πρωτοποριακές επιλογές, που συστήνουν νέες τυπολογίες και καθιερώνουν format στην ελληνική αγορά. Το “DRAGONS’ DEN” δεν αναδεικνύει μόνο success stories επιχειρηματικότητας, αλλά αποτελεί και ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά success stories στην ιστορία των ψυχαγωγικών format παγκοσμίως.Φέτος, θα δούμε ακόμη ωραιότερες ιστορίες, με συναίσθημα και τηλεοπτικό ενδιαφέρον, έμπρακτης και ρεαλιστικής ενίσχυσης επιχειρήσεων και ιδεών ανθρώπων κάθε ηλικίας, που εμπιστεύτηκαν την εκπομπή και την ομάδα του ΑΝΤ1 για την εξέλιξή τους».

Ο Σάκης Τανιμανίδης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαστε και πάλι εδώ για 2η σεζόν. Το “DRAGONS’ DEN” για μένα ξεκίνησε σαν ένα άπιαστο όνειρο, που τελικά ο ΑΝΤ1 το έκανε πραγματικότητα. Πέρυσι το “DRAGONS’ DEN” μοίρασε πολλά χρήματα σε επιχειρηματίες που πλέον μεγαλώνουν τις επιχειρήσεις τους. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι το “DRAGONS’ DEN” μπορεί να εμπνεύσει κόσμο κάθε ηλικίας, φέρνοντας την επιχειρηματικότητα στο επίκεντρο. Θέλω να ευχαριστήσω τον ΑΝΤ1 που έχει αγκαλιάσει από την αρχή αυτό το project, καθώς και όλους τους DRAGONS γιατί χωρίς αυτούς το “DRAGONS’ DEN” δεν θα υπήρχε».

Ο Χάρης Βαφειάς - Πλοιοκτήτης δήλωσε: «Η 2η σεζόν θα είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα, καθώς κάναμε μεγαλύτερες επενδύσεις σε ιδέες και επιχειρήσεις που πραγματικά είχαν πολύ μεγάλη δυναμική, ενώ συνεταιριστήκαμε και μεταξύ μας σε πολλά περισσότερα project».

Ο Λέων Γιοχάη - Tech Eπενδυτής δήλωσε: «Μέσα από το “DRAGONS’ DEN” μου δίνεται η ευκαιρία να συμβάλλω με τη σειρά μου στην ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων μέσα από επενδύσεις σε καινοτόμες ιδέες. Φέτος, θα δούμε πολύ πιο δυναμικές εταιρείες και ιδέες από πέρυσι».

Ο Demetrios Mallios - Iδρυτής Aeon Group δήλωσε: «Στο “DRAGONS’ DEN” γνώρισα πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους και ο στόχος μας δεν είναι μόνο να δώσουμε χρήματα, αλλά να δώσουμε την ευκαιρία σε ταλαντούχους και φιλόδοξους ανθρώπους να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους».

Ο Τάσος Οικονόμου – Επενδυτής μίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς βρισκόταν στο εξωτερικό λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, και δήλωσε: «H συμμετοχή μου στο “DRAGONS’ DEN” ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Στόχος μου πάντα είναι να βοηθήσω όσο μπορώ την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Έχω τεράστια εκτίμηση για όλους τους επιχειρηματίες που ήρθαν στο “DRAGONS’ DEN”, γιατί και μόνο η προσπάθεια είναι ένα τεράστιο βήμα προς την επιτυχία».

Η Λιλή Περγαντά - Ιδρύτρια & Πρόεδρος της Power Health δήλωσε: «Συμμετέχοντας για 2η σεζόν στο “DRAGONS’ DEN” αναζήτησα ακόμα πιο πολλές και ενδιαφέρουσες ιδέες για να επενδύσω, έχοντας μια ιδιαίτερη αδυναμία στους νέους, που ξεκινούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και θέλουν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα».

Η Μαρία Χατζηστεφανή - Ιδρύτρια & Πρόεδρος της Rodial Group δήλωσε: «Στη 2η σεζόν οι 4 από τους 6 DRAGONS ήταν άνδρες και γι’ αυτό αισθάνθηκα ότι έπρεπε να υποστηρίξω λίγο περισσότερο τη γυναικεία φωνή. Φέτος, ήρθαν στο “DRAGONS’ DEN” πολλές περισσότερες γυναίκες με πολύ καλές ιδέες και εκ των πραγμάτων επένδυσα μεγαλύτερα ποσά και περισσότερο στη γυναικεία επιχειρηματικότητα».

Μετά την επιτυχία του 1ου κύκλου, που έκλεισε με συνολικές επενδύσεις και συμφωνίες που έφτασαν το 1.117.000€, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεοπτικής πραγματικότητας, στον 2ο κύκλο του «DRAGONS’ DEN GREECE» η ομάδα των DRAGONS μεγαλώνει, οι επενδύσεις διπλασιάζονται και οι επιχειρηματίες, που αναζητούν μια επικερδή συμφωνία με τους Έλληνες επενδυτές, έρχονται προετοιμασμένοι για σκληρές διαπραγματεύσεις.

Το πιο επιτυχημένο τηλεοπτικό show επενδύσεων και επιχειρηματικότητας στον κόσμο, έρχεται για 2η σεζόν στον ΑΝΤ1 την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου και κάθε Παρασκευή στις 22:00.

«DRAGONS’ DEN GREECE» - ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 22:00 ΣΤΟΝ ΑΝΤ1





ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive Producers : Michael Iskas, Σάκης Τανιμανίδης

: Michael Iskas, Σάκης Τανιμανίδης Showrunner : Άτζυ Ντρίβα

: Άτζυ Ντρίβα Διεύθυνση Φωτογραφίας : Αντώνης Λιναρδάτος

: Αντώνης Λιναρδάτος Οργάνωση Παραγωγής : Δημήτρης Κοντογιάννης

: Δημήτρης Κοντογιάννης Αρχισυνταξία : Νατάσα Λιαπάκη

: Νατάσα Λιαπάκη Σκηνογραφική Επιμέλεια : Γιάννης Βάμβουρας

: Γιάννης Βάμβουρας Σκηνοθεσία : Ειρήνη Λουκάτου

: Ειρήνη Λουκάτου Παραγωγή : Antenna Studios

Instagram @dragonsdengreece

Twitter @DragonsDenGR

Facebook @dragonsdengreece

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Ληστής απείλησε με όπλο υπάλληλο ψιλικατζίδικου (βίντεο ντοκουμέντο)

Μεταμόσχευση ήπατος - Δότης: “Νιώθω ευλογημένος που έσωσα το παιδί μου” (εικόνες)

Ομόφυλα ζευγάρια - Κακλαμάνης: Να συνεδριάσει η ΚΟ, δεν δέχομαι “μασάζ” από τον Σκέρτσο (βίντεο)