Γιλμάζ από Κατεχόμενα: Δεν θα καταφέρουν να αποκόψουν την Βόρεια Κύπρο από τον κόσμο

Τι ανέφερε ο Τούρκος Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κατά την επίσκεψή του στα Κατεχόμενα.

«Όσοι προσπαθούν να αποκόψουν το Κράτος Βόρειας Κύπρου από τον κόσμο δεν θα τα καταφέρουν» δήλωσε από τα κατεχόμενα ο Τούρκος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης,Τζεβντέτ Γιλμάζ.

Όπως μεταδίδει ανταποκρίτρια η του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, ο Γιλμάζ ανέφερε: «Αν μας κλείσουν μια πόρτα, εμείς θα ανοίξουμε άλλες, και το Κράτος Βόρειας Κύπρου και οι Τουρκοκύπριοι θα συνεχίσουν να ενσωματώνονται και να συνεισφέρουν στον κόσμο σε κάθε τομέα».

Ο Γιλμάζ, ο οποίος έφτασε στην κατεχόμενη Λευκωσία για να πραγματοποιήσει διάφορες επαφές με τουρκοκύπριους αξιωματούχους, στις δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο, είπε ότι το ψευδοκράτος «συνεχίζει την πορεία του ως ανεξάρτητο, κυρίαρχο κράτος και ότι η Τουρκία στέκεται στο πλευρό των Τουρκοκυπρίων στον αγώνα τους για την αύξηση της ευημερίας και της ανάπτυξής τους μέρα με τη μέρα».

