Κρήτη: Σεισμός ανοιχτά της Παλαιόχωρας

Επίσκεψη του "Εγκέλαδου" καταγράφηκε τα ξημερώματα στην Κρήτη.

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 05:51 της Παρασκευής, στα ανοιχτά της Κρήτης.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 92 χλμ. δυτικά - νοτιοδυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 6 χλμ, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

