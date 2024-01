Τεχνολογία - Επιστήμη

Σύμη: Σεισμός έγινε αισθητός και στην Ρόδο

Αισθητή στο νησί της Σύμης και στην ευρύτερη περιοχή έγινε η επίσκεψη του "Εγκέλαδου".

Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 23:40 το βράδυ της Τετάρτης, στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σύμης.

Η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στο νησί της Σύμης και λιγότερη αισθητή στο νησί της Ρόδου, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Το εστιακό βάθος του σεισμού καταγράφηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών, στα 19,5 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση 13 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του κέντρου της Σύμης.

