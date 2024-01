Κόσμος

Τουρκία – Αμερικανικά F16: Βεβαιότητα για παραλαβή μέσα στο 2024

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε δημόσια ο επικεφαλής της Αμυντικής Βιομηχανίας Τουρκίας για τους στόχους της νέας χρονιάς.

-

Τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Αμυντικής Βιομηχανίας της χώρας Χαλούκ Γκιοργκού, ενώ έκανε προβλέψεις ακόμη και για τα F16.

Ακόμη και πότε θα παραδοθούν τα αμερικανικά μαχητικά F16 στην Τουρκία προέβλεψε ο κ. Γκιοργκού, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου. «Σε ένα χρόνο, το 2024 θα γίνει η παράδοση», όπως ο ίδιος είπε, παρόλο που από το αμερικανικό Κογκρέσο δεν υπάρχει καμιά κίνηση μέχρι στιγμής.

Υποστήριξε ότι το 2024 θα είναι μια χρονιά γεμάτη εκπλήξεις και ανακοίνωσε ότι στις 19 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή του Ταγίπ Ερντογάν η τελετή παράδοσης του πλοίου Derya, που είναι είναι το δεύτερο μεγαλύτερο τουρκικό πολεμικό πλοίο μετά το αεροπλανοφόρο Anadolu.

Ο πρόεδρος της αμυντικής βιομηχανίας Τουρκίας είπε ακόμη για το εγχώριο μαχητικό αεροσκάφος ΚΑΑΝ ότι θα πραγματοποιήσει την πρώτη του πτήση σύντομα, χωρίς να δώσει ωστόσο ημερομηνία.?

Ειδήσεις σήμερα:

Μέγαρα - 4χρονος: Ο πατριός “έλουσε” με καυτό νερό το παιδί, που δίνει μάχη για την ζωή του

ΚΥΣΕΑ: Νέος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ ο Δημήτρης Χούπης

Τροχαίο - Ηλιούπολη: Αυτοκίνητο “κρεμάστηκε” στις προστατευτικές μπάρες (εικόνες)