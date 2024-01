Αθλητικά

Μπασκόνια – Ολυμπιακός: Νέα οδυνηρή ήττα στην Ισπανία

Οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν μακριά από τον καλό τους εαυτό και υποχώρησαν στη βαθμολογία.

Με απολογισμό αυτής της «διαβολοβδομάδας» δύο ήττες στην Ισπανία θα επιστρέψει στο Φάληρο ο Ολυμπιακός. Μετά την Μπαρτσελόνα και η Μπασκόνια βρήκε τον τρόπο να δυσαρεστήσει τους «ερυθρόλευκους», επικρατώντας με 80-69, με 21 πόντους του Μάρκους Χάουαρντ (5/9 τρίποντα), στη «Φερνάντο Μπουέσα Αρένα» της Βιτόρια, για την 21η αγωνιστική.

Ο αγώνας ήταν κρίσιμος για τον Ολυμπιακό, αφού έχασε το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία με τους Βάσκους (ρεκόρ 11-10 και οι δύο ομάδες πλέον με δύο νίκες των Ισπανών). Όμως, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν έβγαλαν στο παρκέ ενέργεια, έμειναν μακριά από τον καλό εαυτό τους, ειδικά στην άμυνα στο β΄ μέρος, όταν δέχτηκαν 47 πόντους. Επιπρόσθετα, οι παίκτες του Μπαρτζώκα υπέπεσαν σε 17 λάθη!

Επιθετικά, ο Αϊζέια Κέινααν ξεχώρισε με 19 πόντους. Ο Αμερικανός είχε 4/4 τρίποντα στην 1η περίοδο και 5/9 στο σύνολο. Με τον Άλεκ Πίτερς να πετυχαίνει μόλις 2 πόντους σε 22 λεπτά συμμετοχής, τον Τόμας Ουόκαπ να έχει 3 πόντους και 1 ασίστ και τους ΜακΚίσικ, Παπανικολάου στο μηδέν, οι Πειραιώτες… δεν είχαν τύχη. Έστω κι αν ο Μιλουτίνοβ σημείωσε double double με 12 πόντους, 14 ριμπάουντ. Θετικά δείγματα άφησε ο Φίλιπ Πετρούσεβ (14 πόντους). Διψήφιος ήταν και ο Ουίλιαμς-Γκος με 12 πόντους και 8 ασίστ. Εκτός δωδεκάδας άφησε τον Λουκ Σίκμα ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο Νιγηριανός σέντερ της Μπασκόνια Τσίμα Μονέκε με 13 πόντους και 7 ριμπάουντ ήταν καθοριστικός, ειδικά στην 3η περίοδο, όταν οι Βάσκοι «έχτισαν» τη διαφορά. Ο Ντάνιελ Ντίεθ πέτυχε 11 πόντους και 10 ο Τάντας Σεντεκέρσκις. Με 5 πόντους,

Τα δεκάλεπτα: 14-17, 33-32, 59-49, 80-69

Διαιτητές: Ρότσα (Πορτογαλία), Παστούσιακ (Πολωνία), Κονσταντίνοβς (Λετονία)

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Ντούσκο Ιβάνοβιτς): Χάουαρντ 21 (5), Ραϊέστε, Τσιόζα, Σεντεκέρσκις 10 (2), Μαρίνκοβιτς 4, Μίλερ-ΜακΙντάιρ 2, Ντίεθ 11 (3), Ρογκαβόπουλος 5 (1), Κότσαρ 8, Κοστέλο 6 (2), Μονέκε 13 (1)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 3 (1), Ουίλιαμς-Γκος 12 (2), Κέινααν 19 (5), Λαρεντζάκης 1, Φαλ 6, Παπανικολάου, Μπραζντέικις, Πίτερς 2, Πετρούσεβ 14 (2), Μιλουτίνοβ 12, ΜακΚίσικ

