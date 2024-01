Κοινωνία

Εξαφάνιση στο Μεσολόγγι - Δημόπουλος: Εγκληματική ενέργεια με σχέδιο και γνωστό κίνητρο

Θέμα ωρών είναι η άσκηση ποινικής δίωξης, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας του 31χρονου, που τονίζει ότι η εξιχνίαση της υπόθεσης είναι πολύ κοντά.

Είμαστε κοντά στην εξιχνίαση της υπόθεσης εξαφάνισης στο Μεσολόγγι, είπε στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» ο Κώστας Δημόπουλος, δικηγόρος της μητέρας και των αδελφών του 31χρονου αγνοούμενου, μιλώντας για την εξαφάνιση του Μπάμπη, ο οποίος έκανε λόγο για «μεθοδευμένη και με σχέδιο ενέργεια, που έγινε από άνθρωπο που γνωρίζει την περιοχή η οποία έχει πολλές ιδιαιτερότητες, πιθανώς με συνεργό».

Όπως ανέφερε, «γίνονται έρευνες σε πολλά σημεία, εκεί όμως που έχουν ιδιαίτερη σημασία είναι στο ΤΕΙ, όπου ο ύποπτος λέει ότι άφησε τον 31χρονο και στην περιοχή όπου έχει καταγραφεί από κάμερες κυκλοφορίας το αυτοκίνητο του ύποπτου, διαψεύδοντας ισχυρισμούς του».

Οι αστυνομικοί εστιάζουν σήμερα στην περιοχή Άγιος Προκόπιος όπου οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ εντόπισαν αντικείμενα, τα οποία μετέφεραν στα εγκληματολογικά για να εξεταστεί σε ποιον ανήκουν. Στις έρευνες μετά από αίτημα της μητέρας του 31χρονου αναμένεται να λάβει μέρος και ιδιώτης δύτης ο οποίος θα επικεντρωθεί κυρίως στον κάμπο του Ευηνοχωρίου, όπου υπάρχουν πολλοί βαλτότοποι και αρδευτικά κανάλια και οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας έχουν πιάσει τα τελευταία στίγματα του κινητού τηλεφώνου του αγνοούμενου.

«Είμαστε κοντά στην άσκηση ποινικής δίωξης με βάση ευρήματα που έχουν στην διάθεση τους οι Αρχές. Υπάρχουν στοιχεία που συνδέουν την μέχρι τώρα έρευνα με την άσκηση ποινικής δίωξης», τόνισε ο δικηγόρος, προσθέτοντας ότι «ευχή όλων είναι να έχουμε την αλήθεια για αυτή την εγκληματική ενέργεια και η μητέρα και οι αδελφές του να μάθουν τι έχει γίνει. Έχουν περάσει αρκετές ημέρες, το απεύχομαι, αλλά εκτιμώ ότι υπάρχει εγκληματική ενέργεια».

Όπως παραδέχθηκε, χωρίς να θελήσει να δώσει άλλες πληροφορίες, ο κλώνος του κινητού του 31χρονου, που δημιουργήθηκε και ελέγχθηκε από τους αστυνομικούς, καθώς το κινητό του Μπάμπη ήταν συνδεδεμένο με το κινητό της αδελφής του, έχει δώσει πολλά στοιχεία και ουσιαστικά έχει «υποδείξει» τι συνέβη, σημειώνοντας ότι «έχουμε τουλάχιστον το κίνητρο, είναι οικονομικό, τα χρήματα που του χρωστούσαν».

Μιλώντας για τον άνθρωπο που είδες τελευταίος τον 31χρονο και θεωρείται ύποπτος τουλάχιστον από την οικογένεια του Μπάμπη, «δεν έχει πει ούτε μια αλήθεια, δεν έχω ξαναδεί σε υπόθεση τόσες αντιφάσεις σε τόσο λίγες ημέρες και ώρες».





Νωρίτερα, στην εκπομπή μίλησε ο ιδιωτικός ερευνητής, Γιώργος Τσούκαλης, που έχει κληθεί από την οικογένεια για να συνδράμει στις έρευνες:

