Αιτωλοακαρνανία

Μεσολόγγι - Εξαφάνιση 31χρονου: Ο ΕΕΣ συμμετέχει στην έρευνα (βίντεο)

Οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συμμετέχουν στις έρευνες του 31χρονου στο Μεσολόγγι με ειδικό εξοπλισμό.

Πολυμελές κλιμάκιο εθελοντών Σαμαρειτών-Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Πάτρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συμμετέχει στις έρευνες για τον εντοπισμό του 31χρονου αγνοούμενου στο Μεσολόγγι.

Συγκεκριμένα, οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με διασωστικό σκάφος, το ναυαγοσωστικο ρομπότ "Sonar Emily" του Ε.Ε.Σ, drone και τον απαραίτητο διασωστικό εξοπλισμό επικεντρώθηκαν σήμερα σε δύσβατα και ελώδη νερά του Μεσολογγίου για τον εντοπισμό του αγνοούμενου.

Οι έρευνες, από τους έμπειρους και ειδικά εκπαιδευμένους εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες του Ε.Ε.Σ., θα συνεχιστούν στην ευρύτερη περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο.

