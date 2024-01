Κοινωνία

Βιασμός: Πατέρας εξέδιδε την ανήλικη κόρη του για 5 ευρώ!

Στο εδώλιο για δεύτερη φορά θα καθίσει ο πα-τέρας και ένας συνεργός του, για την υπόθεση που είχε προκαλέσει σάλο στο πανελλήνιο.

Μια απίστευτη υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης μιας ανήλικης με την συνδρομή του πατέρα της, η οποία είχε προκαλέσει πανελλήνιο σάλο, προσδιορίστηκε από την Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου την 5η Φεβρουαρίου 2024.

Το πρωτόδικο δικαστήριο, με απόφαση που έλαβε κατά πλειοψηφία, έκρινε τους κατηγορούμενους και συγκεκριμένα έναν 67χρονο κάτοικο Καλύμνου κι έναν 41χρονο συντοπίτη του, ενόχους για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, ασέλγεια με ανήλικο ηλικίας κάτω των 15 ετών κατ’ εξακολούθηση, σωματεμπορία ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και για απλή συνέργεια σε ασέλγεια με ανήλικο ηλικίας κάτω των 15 ετών έναντι αμοιβής κατ’ εξακολούθηση και κατά συνήθεια.

Στον πρώτο δεν αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά ενώ στον δεύτερο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς. Στον πρώτο επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 28 ετών (εκτιτέα τα 25) και χρηματική ποινή ύψους 100.000 ευρώ και στον δεύτερο ποινή κάθειρξης 13 ετών. Οι κατηγορούμενοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Καλύμνου μετά από καταγγελία της ανήλικης κόρης του 41χρονου, τον Αύγουστο του 2017.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει σοκ και αποτροπιασμό, αφού ο πατέρας φέρεται να εξωθούσε στην πορνεία την 14χρονη κόρη του στον πρώτο έναντι αμοιβής από 5 – 20 ευρώ την φορά από τον Οκτώβριο του 2013 έως και τον Αύγουστο του 2017! Η ανήλικη, φέρεται να εξομολογήθηκε τα όσα βίωνε στις θείες της και την 16η Αυγούστου 2017 κατήγγειλε τον πατέρα της και τον 67χρονο στους αστυνομικούς του ΑΤ Καλύμνου.

Σημειώνεται ότι η μητέρα του κοριτσιού βρίσκεται σε διάσταση με τον πατέρα της και δεν έχουν συχνές επαφές. Διέμενε με τον πατέρα της και με τον αδελφό της σε ισόγεια κατοικία απέναντι από ένα χωράφι κοντά σε ένα καφενείο. Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε το παιδί, ο 67χρονος την τράβηξε με το ζόρι σε ένα χωράφι και εκεί την βίασε. Ο πατέρας της και ο αδελφός της δεν ήταν στο σπίτι και ο ηλικιωμένος φέρεται να της άφησε τότε ως αμοιβή το ποσό των 5 ευρώ.

Υποστηρίζει ότι τότε είχε εξιστορήσει το τι είχε συμβεί στον πατέρα της και εκείνος την παρότρυνε να ξεχάσει τι είχε συμβεί και ότι θα κανόνιζε τον 67χρονο ο ίδιος. Ισχυρίστηκε ότι ο 67χρονος συνέχισε όμως να ασελγεί σε βάρος της σχεδόν 2 με 3 φορές κάθε εβδομάδα. Υποστήριξε συγκεκριμένα ότι την βίαζε και της άφηνε κάθε φορά 5 με 10 ευρώ και ότι η ίδια άφηνε τα χρήματα στον πατέρα της. Τόνισε επίσης ότι για τα πάθη της είχε μιλήσει σε ψυχολόγο του σχολείου της αλλά ντρεπόταν πολύ. Υποστήριξε ακόμη ότι ο πατέρας της την παρότρυνε να βρίσκεται με τον 67χρονο και κάποιες φορές μάλιστα την μάλωνε.

Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κατηγορηματικά τα όσα υποστηρίζει η ανήλικη και τόνισαν ότι πρόκειται για μυθεύματα. Πιο συγκεκριμένα κατά την ακροαματική διαδικασία κατέθεσαν 6 μάρτυρες του κατηγορητηρίου ενώ περαιτέρω προτάθηκαν από την συνήγορο του 67χρονου 8 μάρτυρες υπεράσπισης (δεν κατέθεσαν όλοι) και από τον συνήγορο του 41χρονου ακόμη μια. Ο 67χρονος και οι μάρτυρές του αρνήθηκαν κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι η ανήλικη έπλαθε ιστορίες στο μυαλό της και ότι δεν υπήρξε ποτέ οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή ή άλλου είδους ασέλγεια εις βάρος του παιδιού, το οποίο συνέδραμαν οικονομικά.

Ισχυρίστηκαν ότι ο 67χρονος δεν ήταν σε θέση βιολογικά να έχει σεξουαλική επαφή με γυναίκα ενώ περαιτέρω τονίστηκε από τον κατηγορούμενο ότι το ανήλικο κορίτσι προέβαινε συχνά σε πράξεις που προσέβαλλαν την δημόσια αιδώ με αποτέλεσμα ο ίδιος να ενημερώσει τον πατέρα της. Επεσήμανε παραπέρα ότι κατ’ επανάληψη την είχε παρατηρήσει και μαλώσει για άλλες επουσιώδεις αιτίες. Ο πατέρας αρνήθηκε ομοίως τα όσα του απέδωσε η κόρη του, ισχυρίστηκε ότι η προανακριτική του ομολογία έγινε κάτω από καθεστώς βίας που του ασκήθηκε από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Καλύμνου ενώ από μάρτυρες ακούστηκε ότι πέραν του ό,τι έχει χαμηλό iq, ο ίδιος είχε καταγγείλει στο παρελθόν δύο ηλικιωμένους για σεξουαλικό έγκλημα εις βάρος του, οι οποίοι στην πορεία απηλλάγησαν.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει το γεγονός εξάλλου ότι ο συνήγορος υπεράσπισής του ενεχείρισε στο δικαστήριο μαγνητοφωνημένο μήνυμα αλλά και αποφώνηση αυτού, που απέστειλε η ανήλικη από ίδρυμα στο οποίο βρίσκεται στην Αθήνα μέσω του messenger σε θεία της και στο οποίο ισχυρίζεται ότι τα όσα υποστήριξε στην καταγγελία της εις βάρος του πατέρα της είναι ψευδή και έγιναν κατόπιν υποβολής άλλης θείας της η οποία διαμένει στην Αυστραλία.

Η ανήλικη φέρεται να ζητά να επιστρέψει στην Κάλυμνο και να ισχυρίζεται ότι για να πει τα όσα είπε εις βάρος του πατέρα της την δελέασε με δώρα η θεία της. Κατά την ακροαματική διαδικασία υποστηρίχθηκε ότι αφορμή για να πράξει τα όσα υποστήριξαν ότι έπραξε η θεία υπήρξε η λειτουργία ενός μικρού ναού της οικογένειας στον οποίο είχε πρόσβαση και κλειδιά και ο 41χρονος.

Πηγή: dimokratiki.gr





