Ισραήλ: συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στην αποκομμένη Λωρίδα της Γάζας

Συνεχίζονται με σφοδρότητα οι βομβαρδισμοί. Ο απόλογισμός από τη Χαμάς και τα αυτοσχέδια νεκροτομεία.

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τη Χαμάς, η οποία βομβαρδίζεται από τον ισραηλινό στρατό και αντιμετωπίζει νέα πλήρη διακοπή των τηλεπικοινωνιών σήμερα, 99η ημέρα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα.

Από την Παρασκευή, η σύγκρουση έχει επεκταθεί στην Υεμένη, με αμερικανικά και βρετανικά πλήγματα εναντίον των ανταρτών Χούθι οι οποίοι επιτίθενται σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα σε «αλληλεγγύη» με τη Γάζα. Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως προχώρησε στη διάρκεια της νύκτας σε νέα πυρά εναντίον μιας εγκατάστασης ραντάρ.

Στο πεδίο, ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε σφοδρούς νυκτερινούς βομβαρδισμούς στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, στη μεγάλη πόλη Χαν Γιουνίς, η οποία έχει γίνει επίκεντρο των μαχών, και στη Ράφα, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο, όπου εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι της Γάζας έχουν φθάσει αναζητώντας καταφύγιο.

Τα ισραηλινά πλήγματα στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 60 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, του κινήματος που ελέγχει από το 2007 αυτό το μικρό πολιορκημένο και πυκνοκατοικημένο παλαιστινιακό έδαφος.

Στο νοσοκομείο Αλ-Νατζάρ της Ράφα, κάτοικοι επιχειρούν να αναγνωρίσουν οικείους τους σ' ένα αυτοσχέδιο νεκροτομείο, όπου πτώματα κείτονται ακόμα και στο έδαφος.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως κατέστρεψε δεκάδες εγκαταστάσεις εκτόξευσης ρουκετών και σκότωσε με αεροπορικά πλήγματα τέσσερις «τρομοκράτες» στο Χαν Γιουνίς στη διάρκεια διαφορετικών επιχειρήσεων.

«Η νύκτα ήταν πολύ δύσκολη, την περάσαμε στοιβαγμένοι μαζί με εκατοντάδες εκτοπισμένους στους διαδρόμους του μαιευτηρίου» του νοσοκομείου Αλ-Νάσερ, λέει η Ναμπίλα Αμπού Ζαγέντ, μια 40χρονη μητέρα.

Η βροχή και το κρύο στην περιοχή κάνουν ακόμη πιο δύσκολη την καθημερινότητα της οικογένειάς της, η οποία έχει στήσει μια σκηνή στην αυλή του νοσοκομείου, εξηγεί. «Αλλά πού να πάμε;»

«Κομμένες τηλεπικοινωνίες»

Η ανθρωπιστική καταστροφή, την οποία οι διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις δεν παύουν να καταγγέλλουν, έχει επιδεινωθεί περαιτέρω από χθες, Παρασκευή, εξαιτίας της πλήρους διακοπής των τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών Ίντερνετ στη Γάζα - μια διακοπή την οποία η παλαιστινιακή εταιρεία τηλεπικοινωνιών Paltel αποδίδει στους Ισραηλινούς, οι οποίοι «έκλεισαν τους διακομιστές».

Τέτοιες διακοπές συμβαίνουν στη Γάζα από την αρχή των εχθροπραξιών και κάθε φορά οι διασώστες διαμαρτύρονται για τον αντίκτυπό τους στο συντονισμό των υπηρεσιών παροχής βοήθειας.

«Η επικοινωνία με τις ομάδες μας στη Γάζα έχει διακοπεί εντελώς», ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος.

Η έλλειψη καυσίμων προκάλεσε επίσης τη διακοπή της λειτουργίας της κύριας γεννήτριας του νοσοκομείου των μαρτύρων του Αλ-Άκσα στο Ντέιρ αλ-Μπάλαχ (στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας), σύμφωνα με πηγή στο υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

«Εκφράζουμε φόβους για τη ζωή ασθενών και παιδιών στην εντατική και στα παιδιατρικά τμήματα», ανέφερε το γραφείο Τύπου της Χαμάς.

