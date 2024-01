Πολιτική

Γάμος ομόφυλων - Κασσελάκης: η κόντρα με τον Πολάκη και η ντιρεκτίβα (βίντεο)

Το παρασκήνοι της κόντρας με τον Παύλο Πολάκη και η ρητή πειθαρχία για την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Του Γιάννη Τσακίρη

Καζάνι που βράζει φαίνεται πως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με επίκεντρο το επικείμενο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια και τη ντιρεκτίβα Κασσελάκη περί κομματικής πειθαρχίας.

Μετά απο μια σειρά ηχηρών διαφοροποιήσεων αναμέσα τους και αυτή του Παύλου Πολάκη και ένα αλαλούμ δηλώσεων, σήμερα ο Στέφανος Κασσελάκης, "σήκωσε το γάντι" καλώντας όσους διαφωνούν να το πούν στην Κεντρική επιτροπή.

Με "καρφιά" εναντίον του Παύλου Πολάκη ο οποίος στη χθεσινή πολιτική γραμματεία σήκωσε αντάρτικο για το νομοσχέδιο που αφορά τα ομόφυλα ζευγάρια ξεκίνησε την ομιλία του ο Στέφανος Κασσελάκης στην Κεντρική Επιτροπή ο οποίος ζήτησε από τα μέλη του κόμματος, που διαφωνούν με τον γάμο και την τεκνοθεσία ομόφυλων ζευγαριών να το δηλώσουν στην κεντρική επιτροπή.

Η κόντρα με τον Πολάκη

Ο κρητικός βουλευτής εξέπληξε τους πάντες ακόμη και τον αρχηγό του, όταν ξαφνικά την Παρασκευή εξέφρασε ενστάσεις για το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση για τον γάμο και την τεκοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών. "Δεν μπορεί κανείς να ανέβει πάνω από 300 μέτρα υψόμετρο και να ανοίξει συζήτηση για οποιοσδήποτε άλλο θέμα, χωρίς να σου πουν γι αυτό" ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στον ΣΥΡΙΖΑ επικράτησε αλαλούμ καθώς εμφανίστηκε τρεις φορές σε 24 ώρες να αλλάζει στάση για το θέμα της κομματικής πειθαρχίας.

Η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος δήλωσε λίγες ώρες μετα πως ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει θέσει θέμα κομματικής πειθαρχίας και ότι δεν πρόκειται να διαγραφεί όποιος βουλευτής δεν το ψηφίσει, με τον Στέφανο Κασσελάκη να κάνει νέα ανάρτηση το βράδυ για να διευκρινίσει τη στάση του.

Την κατάσταση προσπάθησε να αποσαφηνίσει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ με μία ανάρτησή του στο "X": "Προς αποφυγή παρεξηγήσεων: Όταν δω το νομοσχέδιο της ΝΔ, θα σας δημοσιοποιήσω την άποψή μου. Εάν αυτό προωθεί ουσιαστικά την ισότητα, ακόμα και ατελώς, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπερψηφίσει. Σε αυτό το σενάριο, εάν παρεκκλίνει ένας Βουλευτής από τον δρόμο της πρόοδου και της ισότητας, θα πάρω τις ανάλογες αποφάσεις", ανέφερε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ο Στέφανος Κασσελάκης συνέχισε τις επιθέσεις στο ΠΑΣΟΚ και τον Πρόεδρο του προκαλώντας τον για το νομοσχέδιο που αφορά τα ομόφυλα ζευγάρια.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Θανάσης Γλαβίνας στην εκπομπή "Στούντιο με θέα" απάντησε: «Δεν μπορεί ένας αρχηγός της αριστεράς να υιοθετεί επιχειρήματα των τρολς του διαδικτύου και του ακροδεξιού βούρκου. Δεν μπορεί ένας αρχηγός προοδευτικού κόμματος να υιοθετεί όσα λένε οι κυβερνητικοί επικοινωνιακοί βραχίονες. Ο κ. Κασσελάκης υπερέβη τις αρχές και τα όρια της δημοκρατικής παράταξης»

Από τα πυρά Κασσελάκη δεν ξέφυγε η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός, για τον οποίο ανέφερε μεταξύ άλλων: "Η πολιτική δειλία του πρωθυπουργού τον ωθεί σε κουτοπονηριές, με την ενθάρρυνση της αποχής των βουλευτών του. Έχω φτάσει στο σημείο να συμφωνώ με τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς είναι δυνατό να λέει στους ψηφοφόρους «ελάτε να ψηφίσετε» και στους βουλευτές του «απόσχετε»; Να τους χαίρεστε κ. Μητσοτάκη".





