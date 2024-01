Αθλητικά

Περιστέρι - ΠΑΟΚ: βαριά ήττα για τους Θεσσαλονικείς

Το Περιστέρι διέσυρε τον αποκαρδιωτικό ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Basket League.

Σε περίπατο του Περιστερίου εξελίχθηκε το θεωρητικά πιο ενδιαφέρον ματς της 14ης αγωνιστικής της Basket League. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη συνέτριψε 71-35 τον ΠΑΟΚ στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», πανηγύρισε την έβδομη διαδοχική εντός έδρας νίκη της και παραμένει στο κυνήγι της πρώτης τετράδας της κανονικής περιόδου. Ο «Δικέφαλος του βορρά» παρουσίασε αποκαρδιωτική εικόνα, λίγες ημέρες πριν το κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Τόφας Μπούρσα, και γνώρισε την τέταρτη ήττα του στα τελευταία πέντε ματς πρωταθλήματος, ενώ παράλληλα έχασε και τον Μπελιάουσκας, που αποχώρησε με πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο.

Τα δεκάλεπτα: 22-11, 46-24, 57-28, 71-35

Με τις δύο ομάδες να προέρχονται από σπουδαίες νίκες στα play-in του FIBA Champions League, το παιχνίδι αναμενόταν με μεγάλο ενδιαφέρον, εξελίχθηκε όμως σε παράσταση για ένα ρόλο. Με τον Ράγκλαντ να οργανώνει και τον Λοβ να... πυροβολεί, το Περιστέρι προηγήθηκε 13-4 στο 5ο λεπτό και δεν ξανακοίταξε πίσω. Στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, δύο διαδοχικά τρίποντα από τους Μήτρου-Λονγκ και Χουγκάζ ανέβασαν τη διαφορά στο +17 (28-11) και λίγο πριν λήξει το ημίχρονο ο Λοβ με νέο τρίποντο «έγραψε» το 40-17. Ο ΠΑΟΚ, που είχε χάσει από την πρώτη περίοδο τον Μπελιάουσκας, δεν μπόρεσε να βγάλει καμία αντίδραση και είναι χαρακτηριστικό ότι τελείωσε τον αγώνα με 0/17 τρίποντα, ενώ στο τρίτο δεκάλεπτο χρειάστηκε πάνω από οκτώ λεπτά για να πετύχει τον πρώτο του πόντο! Η διαφορά στο μεταξύ είχε ξεπεράσει τους 30 πόντους (57-24) και φυσικά τα πάντα είχαν κριθεί.

Διαιτητές: Πιτσίλκας, Κωνσταντινίδου, Τεφτίκης

Οι συνθέσεις:

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Ράγκλαντ (9ασ.), Ντάνγκουμπιτς 2, Λοβ 19 (3), Κασελάκης 10 (2), Τόμπσον 8, Μήτρου-Λονγκ 12 (1), Ξανθόπουλος, Πουλιανίτης 2, Ρένφρο 5, Ουίλιαμς 4, Χουγκάζ 6 (1), Ζούγρης 3

ΠΑΟΚ (Φώτης Τακιανός): Γκίλμορ 2, ΜακΝις 2, Χάρισον 8, Σχίζας 5, Φρίντρικσον 4, Τσιακμάς 6, Τσαϊρέλης 6, Μαργαρίτης, Αρσενόπουλος 2, Σκουλαριώτης, Σωτηρίου, Μπελιάουσκας

