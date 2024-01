AEK: Το επετειακό σήμα για τα 100 χρόνια (βίντεο)

Αθλητικά

Με ένα συγκινητικό βίντεο, αποκάλυψε η "Ένωση" το επετειακό σήμα για τα 100 χρόνια ιστορίας της.

Τα εκατό χρόνια συμπληρώνει η ΑΕΚ φέτος, και ο ιστορικός σύλλογος, αποκάλυψε το επετειακό σήμα, μέσα από ένα βίντεο που μοιράστηκε στα social media.

Η ΑΕΚ με ένα πολύ εντυπωσιακό και συνάμα συγκινητικό βίντεο στους επίσημους λογαριασμούς της στα social media, έκανε γνωστό το σήμα της ομάδας για τα 100 χρόνια ιστορίας της.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε από την ΠΑΕ ΑΕΚ εμφανίζονται θρύλοι της ομάδας που έχουν γράψει την δική τους ιστορία με τον σύλλογο, με τελευταίο σταθμό φυσικά το νταμπλ της περασμένης περιόδου.

Στη λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο, αναφέρει:

"Ένας αιώνας ΑΕΚ.

Ο αιώνας μας.

Ο αιώνας του πιο μεγάλου συμβόλου της προσφυγιάς.

Ο αιώνας της δόξας και των τίμιων αγώνων.

Εκατό χρόνια με τη δική τους ιστορία, με τη δική τους λάμψη.

Εκατό χρόνια με το δικό τους έμβλημα!".

