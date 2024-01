Κόσμος

Ισλανδία: Έκρηξη ηφαιστείου και εντυπωσιακές εικόνες (βίντεο)

Το ηφαίστειο είχε εκραγεί στις 18 Δεκεμβρίου 2023, ενώ είναι η πέμπτη έκρηξη που σημειώνεται τα τελευταία χρόνια.

Ηφαίστειο εξερράγη σήμερα στη νοτιοδυτική Ισλανδία, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για την πέμπτη έκρηξη του ηφαιστείου στην χερσόνησο Ρεϊκιάνες από το 2021.

Η πιο πρόσφατη έκρηξη του ηφαιστείου στην χερσόνησο αυτή είχε αρχίσει στις 18 Δεκεμβρίου, μετά την πλήρη εκκένωση από τις αρχές της πόλης Γκρίνταβικ --από την οποία απομακρύνθηκαν περίπου 4.000 άνθρωποι- και το κλείσιμο των σπα Blue Lagoon, που αποτελούν δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Το Γκρίνταβικ δεν κινδύνευσε τελικά από την έκρηξη του ηφαιστείου, καθώς η λάβα έρεε προς αντίθετη κατεύθυνση από την πόλη.

