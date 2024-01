Παράξενα

Θεσσαλονίκη: ...Καλάσνικοφ βρέθηκαν σε δύο αυτοκίνητα

Συναγερμός σήμανε στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης όταν, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο οχήματα στα οποία υπήρχαν καλάσνικοφ. Το λάθος...σήμα.

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό έλαβε χώρα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση ανατολικά, καθώς εντοπίστηκαν δύο οχήματα μάρκας Porche που έφεραν όπλα τύπου καλάσνικοφ, τα οποία ωστόσο αποδείχθηκε ότι ήταν ψεύτικα και ανήκαν σε τράπερ, που εκείνη την ώρα γύριζαν βιντεοκλίπ.

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά της αστυνομίας, προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση, ενώ είχαν ήδη ταυτοποιηθεί οι πινακίδες των οχημάτων.

Η αστυνομία έλαβε την πληροφορία λίγο πριν την είσοδο των οχημάτων στον περιφερειακό και έλαβε μέτρα ασφαλείας, διαπιστώνοντας ότι από το ένα όχημα κράδαιναν τα όπλα και από το άλλο απαθανάτιζαν τη σκηνή με κάμερα.

