Λαύριο - Παναθηναϊκός: νίκη “περίπατος” για το τριφύλλι

Εύκολη νίκη κόντρα στο Λαύριο πέτυχαν οι "πράσινοι" με τον Παπαπέτρου να επιστρέφει στην αγωνιστική δράση.

Με τον Ιωάννη Παπαπέτρου να επιστρέφει στα παρκέ μετά από τρεις μήνες, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα στο Λαύριο της ομώνυμης ομάδας με 92-76, σε αναμέτρηση για τη 14η αγωνιστική της Basket League, και διατήρησε το αήττητο στο φετινό πρωτάθλημα. Δύο ξεσπάσματα στο πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά γα να «καθαρίσουν» το παιχνίδι οι «πράσινοι», που στη συνέχεια έκαναν οικονομία δυνάμεων ενόψει του αγώνα με την Παρτιζάν, αλλά και του ντέρμπι της ερχόμενης Δευτέρας (22/1) με τον Ολυμπιακό.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο με 16 πόντους και 8 ριμπάουντ και ο Κέντρικ Ναν με 12 πόντους και 8 ασίστ ήταν οι καλύτεροι για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος δεν είχε στη διάθεσή του τους Βιλντόσα, Μπαλτσερόφσκι και Μαντζούκα, ενώ δεν χρησιμοποίησε καθόλου τον Λεσόρ. Ο Παπαπέτρου στην επιστροφή του έπαιξε 16 λεπτά και είχε επτά πόντους, αλλά και πέντε λάθη.

Τα δεκάλεπτα: 16-25, 31-46, 54-72, 76-92

Το Λαύριο ξεκίνησε το ματς με 4/4 τρίποντα και προηγήθηκε 14-8 στο 4ο λεπτό, αλλά δεν ξανασκόραρε ως τα τελευταία δευτερόλεπτα της πρώτης περιόδου και ο Παναθηναϊκός πέτυχε 17 αναπάντητους πόντους και πήρε τα ηνία του αγώνα. Κάποια συνεχόμενα λάθη των «πρασίνων» επέτρεψαν στην ομάδα του Κώστα Μέξα να μειώσει σε 31-26 στο 15΄, αλλά ακολούθησε ένα 13-0 που «εκτόξευσε» τη διαφορά στους 18 πόντους (44-26) και τελείωσε οριστικά τον αγώνα. Η χαλάρωση του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο επέτρεψε στους γηπεδούχους να ρίξουν τη διαφορά ως τους 11 (76-65), χωρίς όμως το «τριφύλλι» να απειληθεί ουσιαστικά.

Διαιτητές: Τηγάνης, Κατραχούρας, Αγγελής

Οι συνθέσεις:

ΛΑΥΡΙΟ (Κώστας Μέξας): Φλάτεν 14 (4), Μουρ 6 (1), Μουράτος 12 (2τρ., 5ασ.), Θόρντον 12 (1τρ., 5ασ.), Γόντικας 2, Τσάμης 2, Καστανέδα 18 (2), Καββαδάς, Γκρόμοβς 2, Ζάρας 8 (2)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης 7, Γκραντ 8 (2), Ναν 12 (2τρ., 8ασ.), Αντετοκούνμπο 16 (8ρ.), Ερνανγκόμεθ 10 (2τρ. 9ρ.), Μωραϊτης 12 (2τρ., 6ασ.), Σαμοντούροφ, Παπαπέτρου 7 (1), Γκριγκόνις 12 (3), Μήτογλου 8 (9ρ.)

