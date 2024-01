Πολιτισμός

Βιβλιοπώλης των αστέγων για κλοπή: Αν μας τα ζητούσαν, θα τα δίναμε με όλη μας την καρδιά

Ο βιβλιοπώλης των αστέγων μίλησε στην εκμπομπή ''Καλημέρα Ελλάδα'' για την κλοπή 8000 βιβλίων, το επόμενο βήμα του βιβλιοπωλείου και τι ήταν αυτό που τους ''πείραξε'' περισσότερο.

-

Στην εκπομπή ''Καλημέρα Ελλάδα'' και τον ΑΝΤ1 μίλησε ο βιβλιοπώλης των αστέγων Λεωνίδας Κουσουρλής για την κλοπή 8000 βιβλίων, από την αποθήκη τους στην Πειραιώς.

«Τα 8.000 βιβλία ήταν από δωρεές και μεγάλος όγκος των βιβλίων ήταν από τις εκδόσεις Ψυχογιός που κάθε χρόνο στις γιορτές κάνουν δωρεά. Όλα αυτά φύγανε.»

Ανέφερε το πως αντιλήφθηκαν το περιστατικό όταν «ήρθαμε την Παρασκευή το πρωί και είδαμε να έχουν φύγει τα χαρτόκουτα και είχαν εξαφανιστεί τα βιβλία».

«Δεν μας πείραξε ότι πήρανε τα βιβλία, μας πείραξε η πράξη. Αν μας τα ζητούσαν, θα τα δίναμε έτσι. με όλη μας την καρδιά» είπε σχετικά με την κλοπή.

«Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να φέρνουν βιβλία στην οδό Πειραιώς,132 αλλά κυρίως να πηγαίνουν στο παλιό μαγαζί στο Παγκράτι στην οδό Αστυδάμαντος 11 να παίρνουν βιβλία, ώστε να καλύψουμε τα έξοδα και τα μεροκάματα» συνέχισε.

Επίσης ανέφερε ότι το επόμενο βήμα που θέλουν εδώ και καιρό να κάνουν, είναι να μετεγκατασταθούν και εφόσον γίνει αυτό και βρεθεί ο χώρος, τον υπάρχοντα χώρο στην οδό Πειραιώς θα ήθελαν να τον παραχωρήσουν σε μια δημοτική βιβλιοθήκη.

