Κύκλωμα μαστροπείας ανηλίκων: Νέες συλλήψεις για την υπόθεση

Δύο άτομα συνελήφθησαν για την υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στο πανελλήνιο.

Ακόμα δύο άτομα συνελήφθησαν για την υπόθεση μαστροπείας με θύματα εκμετάλλευσης ανήλικες.

Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί τρία άτομα. Πρόκειται για γυναίκα 31 ετών και δύο άνδρες 33 και 55 ετών, που κατηγορούνται –κατά περίπτωση- για μαστροπεία σε βάρος προσώπου νεότερου των δεκαπέντε ετών κατ’ εξακολούθηση, μαστροπεία σε βάρος ανηλίκου με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας κατ’ εξακολούθηση, πορνογραφία (παραγωγή, διανομή και κατοχή) με τη χρησιμοποίηση ανηλίκων μέσω πληροφοριακών συστημάτων κατ’ εξακολούθηση, κατά συρροή και κατ’ επάγγελμα καθώς και γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής, σε βάρος προσώπου νεοτέρου των δεκαπέντε ετών και προσώπου μεγαλύτερου των δεκαπέντε ετών, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Προηγήθηκε έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος των ανωτέρω συλληφθέντων καθώς και ακόμη 6 ατόμων.

Ειδικότερα η 31χρονη, από αρχές του 2022, φέρεται να εξωθούσε ανήλικη στην πορνεία, αποκομίζοντας χρηματικό όφελος, ο 33χρονος, στα μέσα Απριλίου 2023,να ανάρτησε φωτογραφίες της ανωτέρω ανήλικης και μίας επίσης ανήλικης σε ιστότοπο, μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 10 ερωτικά ραντεβού σε ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας, και ο 55χρονος το διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου 2023, να συνευρέθηκε ερωτικά στην οικία του με την πρώτη ανήλικη και ακόμη μία, έναντι χρηματικού ποσού, και κατά το ίδιο διάστημα και προγενέστερα, να προέβη σε όμοιες πράξεις με τις εν λόγω ανήλικες, τόσο από κοινού όσο και με καθεμία ξεχωριστά.

