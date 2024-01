Πολιτισμός

Αρχαιολογικοί χώροι: Κλειστοί το πρωί της Τρίτης λόγω στάσης εργασίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια τα αιτήματα των αρχαιοφυλάκων. Μέχρι ποια ώρα θα διαρκέσει η στάση εργασίας.

-

Τετράωρη πανελλαδική στάση εργασίας για την Τρίτη 16/01/2024 εξήγγειλε τη Δευτέρα η Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Φύλαξης Αρχαιοτήτων, κι έτσι όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι της χώρας θα παραμείνουν κλειστοί από την έναρξη της βάρδιας (08.00) έως και τις 12.00.

Το σωματείο των αρχαιοφυλάκων συνεχίζει τις κινητοποιήσεις αντιδρώντας στην απόφαση της πολιτικής ηγεσίας και του Οργανισμού Διαχείρισης Πολιτιστικών Πόρων, να εκχωρήσει σε ιδιώτες μέσω ανοιχτού διαγωνισμού την έκδοση των εισιτηρίων του αρχαιολογικού χώρου Ακροπόλεως Αθηνών, καθώς και τον έλεγχο εισόδου και ακύρωσης εισιτηρίων για την είσοδο στο μνημείο. «Υπηρεσίες όπως η έκδοση, η ακύρωση εισιτηρίων και η υποδοχή των επισκεπτών, έως σήμερα παρέχονται από το φυλακτικό προσωπικό, μόνιμο και ΙΔΟΧ, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και η ηγεσία του ΟΔΑΠ δεν προβάλλουν κανένα επιχείρημα γιατί θέλουν ιδιώτες -που μόνο σκοπό έχουν το κέρδος-, αντί της πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ υπαλλήλων μονίμων ή ΙΔΟΧ, οι οποίοι υπό τον έλεγχο του Δημοσίου θα παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες.

Η ΠΕΥΦΑ έχοντας στο πλευρό της όλο το φυλακτικό προσωπικό, μόνιμο και ΙΔΟΧ, θα συνεχίσει να αγωνίζεται ενάντια σε κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης στη λειτουργίας των μουσείων και μνημείων της χώρας», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση της Ένωσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκίδα: Ηλικιωμένη κλειδώθηκε στο νεκροταφείο

Κωνσταντινούπολη: Ύποπτος θάνατος τουρίστα – Ελληνίδα στο νοσοκομείο

Βιβλιοπώλης των αστέγων για κλοπή: Αν μας τα ζητούσαν, θα τα δίναμε με όλη μας την καρδιά