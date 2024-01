Πολιτική

Πέθανε ο Σπύρος Καλούδης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη προκάλεσε το άγγελμα του θανάτου του Σπύρου Καλούδη.

-

Πέθανε το Σάββατο σε ηλικία 88 ετών ο πρώην υφυπουργός και πρώην βουλευτής Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ, Σπύρος Καλούδης, σκορπίζοντας τη θλίψη τόσο στην Κέρκυρα στην οποία κατοικούσε μόνιμα, όντας μάλιστα ένα ιδιαίτερα δημοφιλές και αγαπητό πρόσωπο, όσο και στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής στο οποίο παρέμεινε στρατευμένος από τη νεότητά του μέχρι τέλους.

Ο Σπύρος Καλούδης γεννήθηκε στις Αργυράδες Κέρκυρας το 1936. Σπούδασε νομικά και οικονομικά και εργάστηκε ως αυτοαπασχολούμενος και ιδιαίτερα επιτυχημένος δικηγόρος. Εκλεγόταν βουλευτής Κέρκυρας για 15 συναπτά χρόνια (1981-1996). Ο Ανδρέας Παπανδρέου κατά τη δεύτερη τετραετία του ΠΑΣΟΚ από τις 5 Φεβρουαρίου 1987 μέχρι τις 22 Ιουνίου 1988, τον είχε συμπεριλάβει στην κυβέρνηση ως υφυπουργό Οικονομικών.

Σε συλλυπητήρια ανακοίνωσή του, το κόμμα σημειώνει:

«Με σεβασμό και βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Σπύρο Καλούδη, που υπηρέτησε για δεκαετίες με εντιμότητα, δυναμισμό και ήθος την πολιτική ζωή της χώρας και τη Δημοκρατική Παράταξη, ως Βουλευτής Κέρκυρας και Υφυπουργός Οικονομικών των κυβερνήσεων του Ανδρέα Παπανδρέου. Έχαιρε πλατιάς εκτίμησης για την ακεραιότητα του χαρακτήρα του, τη σταθερή προσήλωσή του στις δημοκρατικές αξίες και την ευσυνειδησία του. Η πολιτική του παρακαταθήκη θα αποτελεί για όλους μας φωτεινό φάρο. Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».

Ειδήσεις σήμερα:

Αριστοτέλης Ωνάσης: Σαν σήμερα γεννιέται ο Έλληνας “Κροίσος”

Μεσολόγγι - Εξαφάνιση: Τα “ύποπτα” SMS, οι εμπλεκόμενοι και η αγωνία της οικογένειας (βίντεο)

Βιβλιοπώλης των αστέγων για κλοπή: Αν μας τα ζητούσαν, θα τα δίναμε με όλη μας την καρδιά