Life

“Πέφτει η νύχτα με... ΡΥΘΜΟ”: Ο Γιάννης Πλούταρχος κάνει “ποδαρικό” στα live

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

To «καλύτερο παιδί» της ελληνικής δισκογραφίας, στο 8ο Exclusive Live Event του ΡΥΘΜΟΥ 94.9.

-

Ο Γιάννης Πλούταρχος στο 8ο Exclusive Live Event του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 «Πέφτει η νύχτα με... ΡΥΘΜΟ»!



Ο Γιάννης Πλούταρχος, ένας από τους μεγαλύτερους λαϊκούς τραγουδιστές της γενιάς του, κάνει «ποδαρικό» στον ΡΥΘΜΟ 94.9 και στο πρώτο Exclusive Live Event «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ» της χρονιάς, χαρίζοντάς μας συγκλονιστικές ερμηνείες των μεγαλύτερων επιτυχιών του, αλλά κι ένα special αφιέρωμα στην σπουδαία στιχουργό, Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου.



To «καλύτερο παιδί» της ελληνικής δισκογραφίας, ο Γιάννης Πλούταρχος, έρχεται την Τρίτη 23 Ιανουαρίου στα Village Cinemas στο The Mall Athens για να πει «μια καλησπέρα» στους ακροατές του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 και στη λαμπερή οικοδέσποινα και ραδιοφωνική παραγωγό, Γιώτα Τσιμπρικίδου. Ο πολυαγαπημένος καλλιτέχνης, ετοιμάζεται να ανέβει στη σκηνή του 8ου Exclusive Live Event «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ» και να μοιραστεί μαζί μας προσωπικές ιστορίες της πολυετούς καριέρας του, αναμνήσεις με μεγάλες προσωπικότητες της δισκογραφίας όπως επίσης και την αγάπη του για τη μουσική. Την Τρίτη το βράδυ, θα ζήσουμε ένα μοναδικό «μουσικό ταξίδι στο χρόνο» μέσα από τις μεγαλύτερες προσωπικές επιτυχίες του Γιάννη Πλούταρχου.





Η βραδιά θα κορυφωθεί με τον αγαπημένο καλλιτέχνη να μας μεταφέρει στον μαγικό κόσμο της σπουδαίας Ελληνίδας στιχουργού Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου, μέσα από τις μεγάλες της επιτυχίες όπως το «Όνειρο Απατηλό». Σε αυτές τις μοναδικές στιγμές, θα συνοδεύσουν τον κορυφαίο ερμηνευτή, η κόρη του, Κατερίνα και η ηθοποιός Ασημένια Βουλιώτη, γνωστή σε όλους μας από τη συγκλονιστική ερμηνεία της ως «Δεσποινιώ» στην αγαπημένη σειρά του ΑΝΤ1+ «Ψυχοκόρες». Ο κορυφαίος ερμηνευτής, παρέα με τις καλεσμένες του, πρόκειται να συγκινήσουν το κοινό του ΡΥΘΜΟΥ 94.9, ενώνοντας τις φωνές τους σε μια τιμητική ωδή στην Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου και τις, ανεξίτηλες στο χρόνο, δημιουργίες της.





Το 8ο Exclusive Live Event «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ» και ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9 προσκαλούν τους ακροατές στην αίθουσα Vmax Sphera των Village Cinemas , με premium καθίσματα υψηλής αισθητικής καθώς και Dolby Atmos ήχο, για να απολαύσουν την απόλυτη εμπειρία του live με τον Γιάννη Πλούταρχο σε αυτή τη μοναδική βραδιά!



Για προσκλήσεις μπείτε ΕΔΩ.



ΡΥΘΜΟΣ 94.9, ΜΟΝΟ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ!



Άκου ΡΥΘΜΟ 94.9 online ή κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή σε App Store & Google Play.

Ειδήσεις σήμερα:

Ομόφυλα ζευγάρια - Τσιόδρας: Ζητήματα δικαιωμάτων μειοψηφίας δεν μπορούν να μπουν σε δημοψήφισμα (βίντεο)

“The 2Night Show”: Ακόμα περισσότερα βράδια μαζί (βίντεο)

Εορτολόγιο - 21 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα