“The 2Night Show” - Χριστίνα Βίδου: Έγινα παχύσαρκη για να μην με πλησιάζει κανείς! (βίντεο)

Τι είπε η δημοσιογράφος για την απώλεια του συντρόφου της που την "βύθισε" στο πένθος.

Η Χριστίνα Βίδου φιλοξενήθηκε στο "The 2Night Show" με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και μίλησε για την απώλειά του πρώην συντρόφου της που την έκανε να βυθιστεί στο πένθος και να απομονωθεί και ότι οι συνάδελφοί της δεν της το είπαν αμέσως.

«Τότε δεν ήμασταν μαζί. Απλά υπήρχε μία πολύ μεγάλη αγάπη από τη μεριά μου και δυσκολευόμουν να το ξεπεράσω. Τότε στον χώρο εργασίας δεν ήμασταν απλοί συνάδελφοι, ήμασταν φίλοι και ο ένας ήξερε τον άλλον. Ήξεραν τα αισθήματά μου και είπαν μην το μάθει η Χριστίνα. Αυτή ήταν η πρώτη απώλεια της ζωής μου. Εγώ θυμάμαι ότι τότε έκανα μία άρνηση. Είχα πάει στο νοσοκομείο και ήμουν σίγουρη ότι ζει. Λέω ότι αποκλείεται και μετά έμαθα ότι δεν υπάρχει αποκλείεται στη ζωή και γιατί σε εμένα» ανέφερε η Χριστίνα Βίδου.

«Οκτώ χρόνια απομονώθηκα εντελώς. Κοιτώντας πίσω κάποια τα έχω ξεχάσει. Δεν θυμάμαι στιγμές μου, μόνο να δουλεύω πάρα πολύ. Είπα ότι εγώ δεν θα πληγωθώ ξανά -πόσο εγωιστικό- και έχτισα έναν τεράστιο τοίχο. Πρώτη φορά το λέω. Μεταφορικά δεν ανοίχτηκα σε άνθρωπο και δεν άφησα να με αγγίξει και κυριολεκτικά έγινα παχύσαρκη ώστε να μην με πλησιάσει κανείς. Να μην είναι ελκυστικό όλο αυτό. Δεν καταλάβαινα τι έκανα. Έχτισα αυτό του να μην το αγγίζει και πειράξει κανείς» εξομολογήθηκε η Χριστίνα Βίδου.





