Ομόφυλα ζευγάρια - Ιερά Σύνοδος Κρήτης: Καταλύεται ο φυσικός θεσμός της οικογένειας

«Τά συστατικά τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας συνδέονται ἄμεσα μέ τά διακριτά πρότυπα τοῦ πατέρα καί τῆς μητέρας», αναφέρεται στην ανακοίνωση

H Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης δήλωσε κάθετα αντίθετη με τον γάμο ομοφύλων. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης, αναφορικά με το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, κάνει λόγο για κατάλυση του φυσικού δεσμού της οικογένειας.

«Ιερά επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, κατά τό ιερό Ευαγγέλιο, τήν ιερά Παράδοση καί τούς ιερούς Κανόνες, πού καθορίζουν τή διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αναφορικά μέ τό υπό συζήτηση θέμα του λεγομένου «γάμου» μεταξύ ομόφυλων προσώπων, δηλώνει τά εξής:

Ο Γάμος γιά τήν Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μυστήριο ιερό, ως ένωση ψυχοσωματική μεταξύ άνδρα καί γυναίκας, μέ σκοπό τόν αγιασμό τους καί ανάγεται στή σχέση Χριστού καί Εκκλησίας. «Τό μυστήριον το μέγα εστίν, εγώ δέ λέγω εις Χριστόν καί εις τήν Εκκλησίαν» (Έφ. 5,32).

Τά συστατικά του θεσμού της οικογένειας συνδέονται μεσα μέ τά διακριτά πρότυπα του πατέρα καί της μητέρας, όπως επιβεβαιώνει τη θεϊκή ντολή «Τίμα τόν πατέρα σου καί τήν μητέρα σου» (Εξοδ. 20, 12) καί, κατά τούτο, τό παιδί έχει αναφορά σε αυτούς. οποιοσδήποτε ουδέτερος προσδιορισμός των σχέσεων αυτών καταλύει τόν φυσικό θεσμό της οικογένειας, αναδεικνύοντας στό όνομα ενός μονομερούς καί μειοψηφικού «δικαιωματισμού» καινοφανές κοινωνικούς θεσμούς.

Επίκληση περί ισότητας στόν γάμο ετερόφυλων καί ομόφυλων καί κατ επέκταση του ίδιου δικαιώματος τεκνοθεσίας, παραγνωρίζει τά θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών νά ανατρέφονται καί νά διαμορφώνονται έναα οικογενειακό περιβάλλον, πού δέν προκαλεί σύγχυση ως πρός τήν γονεϊκή ταυτότητα.

Δέν ευσταθεί τό φερόμενο επιχείρημα, ότι η θεσμοθέτηση του πολιτικού γάμου των ομόφυλων ζευγαριών καί η απ αυτήν αυτοδίκαιη θεσμοθέτηση του δικαιώματος της τεκνοθεσίας, επιβάλλεται είτε από υπερεθνικής ισχύος Συνθήκες καί Καταστατικούς Χάρτες, είτε από τό Ενωσιακό Δίκαιο, είτε από τό ισχύον Σύνταγμα της Ελλάδος. Για αυτό καί εναπόκειται σέ κάθε Κράτος, ανάλογα μέ τήν πολιτισμική καί κοινωνική του ταυτότητα καί τόν αξιακό του πολιτισμό, νά νομοθετήσει όχι ελεύθερα γιά τό ζήτημα αυτό. Καί αυτό παρατηρείται στίς Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δέν υπάρχει ομοιογενής ρύθμιση, αλλά στό πλαίσιο της πολυπολιτισμικότητας υφίστανται έντονες διαφοροποιήσεις. Ε?λογα, ?μως, προκαλεί απορία, γιατί πολλοί υποστηρικτές του «γάμου» των ομόφυλων επικαλούνται τίς Δυτικοευρωπαϊκές αξίες καί τά Ευρωπαϊκά θέσμια, όταν σέ πλείστες των άλλων περιπτώσεων τίς κατακεραυνώνουν.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία εκφράζει τή διαχρονική της αλήθεια, η οποία δέν διαμορφώνεται μέ όρους επικαιρότητας. Σέβεται τό πρόσωπο καί τίς επιλογές του κάθε ανθρώπου καί δέν απορρίπτει κανένα. Αυτό, όμως, δέν σημαίνει ότι οποιοσδήποτε δικαιωματισμός καί τό κάθε κοινωνικό φαινόμενο πρέπει νά καταξιώνεται καί ως θεσμός.

Οι μόνοι αρμόδιοι νά νομοθετούν είναι η Κυβέρνηση καί η Βουλή των Ελλήνων. όμως, η Εκκλησία, όπως καί κάθε πολίτης, έχουν τό συνταγματικό δικαίωμα νά εκφράζουν ελεύθερα τή θέση τους », αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.

