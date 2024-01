Αθλητικά

Μπαπέ - Παρί Σεν Ζερμέν: Του προσφέρει “χρυσάφι” για να μείνει

Γη και ύδωρ ετοιμάζεται να προσφέρει η Παρί στον Γάλλο σούπερ σταρ για να τον πείσει να παραμείνει.

Μπορεί γαλλικά και ισπανικά ΜΜΕ να θεωρούν δεδομένη τη μετακίνηση του Κιλιάν Μπαπέ στη Ρεάλ Μαδρίτης το προσεχές καλοκαίρι, με ελεύθερη μετακίνηση καθώς ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του, αλλά ο ισχυρός άνδρας της Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Αλ Κελαϊφί, κάνει τα πάντα για να κρατήσει στο Παρίσι τον Γάλλο σούπερ σταρ.

Μάλιστα σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ ο πρόεδρος της Παρί πήρε την έγκριση από τον Εμίρη του Κατάρ, ιδιοκτήτη της ομάδας του Παρισιού, και θα προσφέρει στον Μπαπέ νέο 10ετές συμβόλαιο συνεργασίας με συνολικές αποδοχές στο ένα δισ. ευρώ! Την αστρονομική αυτή πρόταση αναμένεται να την καταθέσει στη συνάντηση που θα έχουν τις επόμενες ημέρες για να συζητήσουν το θέμα της παραμονής του στην ομάδα.

Ο διάσημος 25χρονος επιθετικός θ' ανακοινώσει την απόφαση του για το μέλλον έως τις 14 Φεβρουαρίου. Εκείνη την ημέρα είναι προγραμματισμένο το πρώτο ματς της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Σοσιεδάδ για τους «16» του Champions League κι ο Μπαπέ, θέλει να έχει ξεκαθαρίσει και προς τους φίλους των πρωταθλητών Γαλλίας, το αν θα παραμείνει στο κλαμπ ανανεώνοντας το συμβόλαιό του ή θα αποχωρήσει το καλοκαίρι ως ελεύθερος για κάποια άλλη, μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα.

