Νέο Ηράκλειο: ανήλικοι ξυλοκόπησαν και λήστεψαν ανήλικους

Δώδεκα ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν για επιθέσεις που διέπραξαν εις βάρος ανηλίκων στο Νέο Ηράκλειο.

Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής ταυτοποιήθηκαν δώδεκα ανήλικοι κατηγορούμενοι για ληστεία και σωματικές βλάβες σε βάρος ανηλίκων, πράξεις που έλαβαν χώρα βραδινές ώρες της 06-01-2024 στο Νέο Ηράκλειο Αττικής.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία και προανακριτικά δεδομένα, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση των στοιχείων των κατηγορουμένων.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι χτύπησαν με κλωτσιές και γροθιές στο σώμα και στο κεφάλι δύο έτερους ανήλικους, ενώ από έναν απ’ αυτούς κατάφεραν να αφαιρέσουν τσαντάκι, το οποίο περιείχε -70- ευρώ καθώς και προσωπικά αντικείμενα.

Επιπλέον, όπως προέκυψε, λίγη ώρα νωρίτερα και σε κοντινό σημείο απ’ το εν λόγω περιστατικό, προηγήθηκε διαπληκτισμός και χειροδικία σε βάρος του ανωτέρω ανηλίκου- θύματος της ληστείας καθώς και δύο έτερων ανηλίκων από ομάδα των κατηγορούμενων.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των ανηλίκων για βαριά σωματική βλάβη από κοινού και ληστεία κατά συναυτουργία καθώς και σε βάρος των γονέων τους για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου, θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

