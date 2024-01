Κοινωνία

Ζωγράφου: Νέα επίθεση στην Πολυτεχνειούπολη (εικόνες)

Ποιες φθορές κατάφεραν στο κτήριο και τις εγκαταστάσεις, οι εισβολείς με τα καλυμμένα χαρακτηριστικά.

-

Νέα επίθεση σημειώθηκε την Τρίτη στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της πολυτεχνειούπολης στου Ζωγράφου. Πρόκειται για τη δεύτερη κατά σειρά επίθεση μετά από αντίστοιχο συμβάν στον ίδιο χώρο, τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου. Ομάδα αγνώστων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους εισέβαλε στο κτίριο διοίκησης, φωνάζοντας και προκαλώντας φθορές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των συντακτώ του ΑΝΤ1 Αντιγόνης Θάνου και Θάνου Κλωνόπουλου, περίπου στις 10.00 το πρωί, 15 άτομα έκαναν επίθεση προκαλώντας ζημιές σε τζαμαρίες και σε γραφεία, όχι όμως σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, προκαλώντας σε κάθε περίπτωση αναστάτωση και φόβο στους διοικητικούς υπαλλήλους οι οποίοι εργάζονταν εκεί.

Στις 16.00 την Τρίτη επρόκειτο να συνέλθει η Σύγκλητος του ιδρύματος η οποία θα συζητούσε το θέμα, αλλά για την ίδια μέρα είχαν προγραμματίσει συνελεύσεις και οι Σύλλογοι Φοιτητών των σχολών του Πολυτεχνείου, με θέμα την επικείμενη νομοθετική κατοχύρωση των μη-κρατικών ΑΕΙ.

