Ζωγράφου: Αναρχικοί κατέλαβαν την Πρυτανεία του ΕΜΠ

Πώς συστήνονται στην ανακοίνωση που εξέδωσαν και ποιοι οι λόγοι τους οποίους επικαλούνται για την κατάληψη.

Σε κατάληψη του κτηρίου της πρυτανείας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στου Ζωγράφου, προχώρησαν αναρχικοί και αντιεξουσιαστές, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε την Δευτέρα στην ιστοσελίδα athens.indymedia.org .

Η κατάληψη της Πρυτανείας του ΕΜΠ γίνεται «με σκοπό τη δημιουργία ενός κέντρου αγώνα και την προπαγάνδιση και την ανάδειξη των αναρχικών και αντιεξουσιαστικών μας αντιλήψεων ενάντια στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση και την υποβάθμιση των ζωών μας», σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Όπως μεταδίδει ο ρεπόρτερ του ΑΝΤ1 Θάνος Κλωνόπουλος, την ανακοίνωση υπογράφει η «Πρωτοβουλία αναρχικών/αντιεξουσιαστ(ρι)ών ενάντια στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση».

