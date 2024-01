Πολιτική

Ο Κωστής Καρπόζηλος εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς

Ο ιστορικός ερευνητής θα ενσαρκώνει πλέον τη δημόσια εικόνα και λόγο του νέου πολιτικού φορέα της αριστεράς.

Ο ιστορικός ερευνητής, διδάσκων πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, τέως διευθυντής των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας και έμπειρο πολιτικό στέλεχος της Ανανεωτικής Αριστεράς Κωστής Καρπόζηλος, είναι ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς, όπως ανακοινώθηκε την Τρίτη από το κόμμα.

Who is who

Ο Κωστής Καρπόζηλος γεννήθηκε στα Γιάνεννα το 1978 και είναι επαγγελματίας ιστορικός ερευνητής. Ανήκει στη "γενιά της κρίσης" και μετά το τέλος των διδακτορικών του σπουδών, το 2010 εργάστηκε σε πανεπιστήμια του εξωτερικού (Ηνωμένες Πολιτείες, Κολούμπια και Πρίνστον και Βρετανία, Οξφόρδη). Από το 2016 έως το 2023 ήταν ο διευθυντής των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ). Έχει πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό έργο, ενώ τα τελευταία χρόνια διατέλεσε διδάσκων πανεπιστημίων και στην Ελλάδα. Εντάχθηκε στην αριστερά σε νεαρή ηλικία και υπήρξε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτικής Συμμαχίας κατά τα έτη 2022-2023.

Η ανακοίνωση

Στη σχετική ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά αναφέρει ότι «με λόγο που διακρίνεται για την ιδεολογική και επιστημονική του σαφήνεια και την επιμονή του στο πολιτικό περιεχόμενο, ο Κωστής Καρποζηλος θα συμβάλλει στην εξωστρέφεια του νέου φορέα καθώς και στην ανάγκη, η Αριστερά να μιλά συγκεκριμένα για τα προβλήματα της κοινωνίας».

