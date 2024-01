Κόσμος

Νταβός – Σαουδάραβας ΥΠΕΞ σε Ισραήλ: Λύστε το παλαιστινιακό και σας αναγνωρίζουμε

Μήνυμα προς το Ισραήλ έστειλε η Σαουδική Αραβία, από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε σήμερα πως η χώρα του θα μπορούσε να αναγνωρίσει το Ισραήλ αν επιτευχθεί μια γενική συμφωνία που θα περιλαμβάνει την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

«Συμφωνούμε πως η ειρήνη στην περιοχή περιλαμβάνει την ειρήνη για το Ισραήλ, όμως αυτό θα μπορούσε να συμβεί μόνο μέσω της ειρήνης για τους Παλαιστίνιους μέσω ενός παλαιστινιακού κράτους», δήλωσε ο πρίγκιπας Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν σε ένα πάνελ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Απαντώντας σε ερώτηση αν η Σαουδική Αραβία θα αναγνωρίσει τότε το Ισραήλ στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτικής συμφωνίας, είπε. «Βέβαια».

Ο πρίγκιπας Φαϊσάλ είπε πως η εξασφάλιση της ειρήνης στην περιοχή μέσω της δημιουργίας ενός παλαιστινιακού κράτους είναι «κάτι για το οποίο εργαζόμαστε όντως με τη διοίκηση των ΗΠΑ, και είναι πιο συναφές στο πλαίσιο της Γάζας».

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου τον περασμένο Οκτώβριο ανάμεσα στο Ισραήλ και την παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση Χαμάς που κυβερνά τη Γάζα, η Σαουδική Αραβία έβαλε πάγο στα υποστηριζόμενα από τις ΗΠΑ σχέδια εξομάλυνσης των σχέσεών της με το Ισραήλ, δήλωσαν δύο πηγές που γνωρίζουν τις απόψεις του Ριάντ, σε μια γρήγορη αναδιάταξη των διπλωματικών προτεραιοτήτων του.

Οι δύο πηγές δήλωσαν στο Reuters πως θα υπάρξει κάποια καθυστέρηση στις υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ συνομιλίες για την εξομάλυνση των σαουδαραβικοϊσραηλινών σχέσεων, που θεωρείται ως ένα κρίσιμο βήμα για τη Σαουδική Αραβία προκειμένου να εξασφαλίσει αυτό που θεωρεί πως είναι το πραγματικό βραβείο μιας αμυντικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ σε αντάλλαγμα.

Πριν από τις 7 Οκτωβρίου, όταν μαχητές της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χαμάς εξαπέλυσαν επίθεση στο νότιο Ισραήλ, Ισραηλινοί και Σαουδάραβες ηγέτες είχαν αφήσει να εννοηθεί πως προχωρούσαν σταθερά προς την εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων που θα μπορούσαν να αναδιαμορφώσουν τη Μέση Ανατολή.

