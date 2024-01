Κόσμος

Γκιοργκούν: Θριαμβευτικές δηλώσεις για την Τουρκική Αμυντική Βιομηχανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε στους δημοσιογράφους για τις επιτυχίες της Τουρκίας στην κατασκευή εξοπλισμών και στην αποτρεπτική ικανότητα.

-

Ο Haluk Gorgun, πρόεδρος της Τουρκικής Αμυντικής Βιομηχανίας, δήλωσε ότι οι τουρκικές δυνάμεις κατασκευής εξοπλισμών άφησαν πίσω τους μια επιτυχή χρονιά όπου πέτυχαν όλους τους στόχους που είχαν θέσει σε όλους τους τομείς και πρόσθεσε: «Πρώτα ο Θεός, η πρώτη πτήση του KAAN θα πραγματοποιηθεί σύντομα. Οι παραδόσεις των κατασκευαστικών έργων μας για τα F-16 θα ξεκινήσουν και πάλι».

Ο Gorgun δίνοντας την πληροφορία ότι θα γίνει και η παραλαβή μη επανδρωμένων ναυτικών συστημάτων όπως τα MARLIN, SANCAR, ULAQ και SALVO, σημείωσε τα εξής:

«Το ελικόπτερο GOKBEY θα παραδοθεί στη χωροφυλακή. Θα συνεχιστούν οι δοκιμές των ραντάρ AESA που κατασκευάζει η ASELSAN. Θα συνεχιστούν οι κατασκευές των ηλεκτρονικών συστημάτων Harp. Το 2024 θα είναι ένα έτος όπου θα παραδοθούν τα συστήματα ηλεκτρονικής υποστήριξης των αεροσκαφών ελέγχου εναέριου ανεφοδιασμού, που αναπτύχθηκαν με τις εθνικές δυνατότητες» δήλωσε ο επιτελής σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου.

«Θα ξεκινήσει η μαζική παραγωγή των καμερών που έχουμε σχεδιάσει για μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Κατασκευάσαμε την ASELFLIR-500, η οποία έχει καλύτερες επιδόσεις από την αντίστοιχη διεθνή. Αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη κάμερα στην κατηγορία της. Θα πραγματοποιηθεί επίσης η μαζική παραγωγή και οι παραδόσεις αυτών.

Θα επιταχυνθούν οι παραδόσεις των συστημάτων ASELPOD. Θα ξεκινήσουμε να ενσωματώνουμε στα αεροσκάφη μας τα συστήματα που έχουμε αναπτύξει στο πλαίσιο του Εθνικού Έργου Σύνδεσης Δεδομένων. Συνεχίζονται οι εργασίες για τα Siper. To Bozdogan και το Gokdogan είναι έτοιμα», ανέλυσε ο Τούρκος αξιωματούχος.

Αναφερόμενος στις δυσκολίες της εξαγωγής προϊόντων της αμυντικής βιομηχανίας, ο Gorgun υπενθύμισε ότι οι Τούρκοι πέρυσι αύξησαν κατά 27% τις εξαγωγές τους που ανήλθαν στα 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια, και την εξαγωγική αξία του κιλού, που ανήλθε στα 65 δολάρια, ενώ τόνισε ότι η αξία αυτή έφτασε μέχρι και τα 10.000 δολάρια για ορισμένα προϊόντα. Σημείωσε επίσης ότι πέρυσι υπέγραψαν νέες συμφωνίες αξίας 10,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αναφέροντας ότι οι εξαγωγές, οι εξειδικευμένες εξαγωγές και οι εξαγωγές πλατφόρμας έχουν αυξηθεί στον τομέα, δήλωσε ότι εξάγονται 230 διαφορετικά προϊόντα σε 185 χώρες.

Τέλος δήλωσε ότι εργάζονται για τη χρήση των δυνατοτήτων της αμυντικής βιομηχανίας σε μη στρατιωτικούς τομείς και πρόσθεσε: «Θα πραγματοποιήσουμε δραστηριότητες για την επέκταση της κεκτημένης γνώσης σε μη στρατιωτικούς τομείς. Συγκεκριμένα, σκοπεύουμε να επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, της έξυπνης πολεοδομίας, των συστημάτων σηματοδότησης και της υγείας».

Επισημαίνοντας ότι σε ορισμένους τομείς η Τουρκία έχει περιέλθει σε ικανότητα να παράγει προϊόντα που μόνο λίγες χώρες παράγουν, είπε ότι η χώρα αγωνίζεται έχοντας την επίγνωση πως μια αποτρεπτική δύναμη μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μια ισχυρή αμυντική βιομηχανία.

Ειδήσεις σήμερα:

Ομόφυλα ζευγάρια - Μαρινάκης: Δεν αντιδικώ με τον Σαμαρά, απλά είπα την αλήθεια (βίντεο)

Άνω Βούλα: Αυτοκίνητο έπεσε σε βενζινάδικο (βίντεο)

“Qatargate”: Η Καϊλή καταγγέλλει διασυνδέσεις δικαστών με μασονία και συγκρούσεις συμφερόντων