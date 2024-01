Οικονομία

ΟΔΔΗΧ: Έξοδος στις αγορές με 5ετές ομόλογο

Το ποσό που θα δημοπρατηθεί και το ύψος του σταθερού επιτοκίου.

Στην επανέκδοση του ομόλογου του Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 3,875%, πενταετούς διάρκειας, λήξης 15 Ιουνίου 2028, σε άυλη μορφή προχωρά αύριο ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Σκοπός της επανέκδοσης είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων.

Το ποσό που θα δημοπρατηθεί θα είναι έως 250 εκατομμύρια ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024 (Τ+5).

Στη δημοπρασία θα συμμετάσχουν μόνον Βασικοί Διαπραγματευτές (Β.Δ.) με υποβολή, μέσω της ΗΔΑΤ, αποκλειστικά μέχρι 5 ανταγωνιστικών προσφορών έκαστος, που θα πρέπει να υποβληθούν έως τη 12:00 μεσημβρινή (μ.μ.), τοπική ώρα, της 17ης Ιανουαρίου 2024 και οι οποίες ικανοποιούνται μέχρι του ύψους του δημοπρατούμενου ποσού, στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut off τιμή).

Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) καταγράφηκαν συναλλαγές 87 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 42 εκατ. ευρω αφορούσαν σε εντολές αγοράς. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς διατηρήθηκε στο 3,30% έναντι 2,22% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 2,08% από 2,11% χθες.

Στην αγορά συναλλάγματος πτωτικά κινείται σήμερα το ευρώ έναντι του δολαρίου καθώς το ευρωπαϊκό νόμισμα διαπραγματευόταν νωρίς το απόγευμα στα 1,0846 δολάρια από το επίπεδο των 1,0878 δολαρίων που άνοιξε η αγορά.

