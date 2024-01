Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη - Διαρροή αερίου: Ημιλιπόθυμοι βρέθηκαν εργαζόμενοι σε φούρνο

Που και πως εντοπίστηκαν τα χαράματα οι δύο εργαζόμενοι, από προμηθευτή που πήγε στον φούρνο. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο εργαζόμενοι σε φούρνο στην ανατολική Θεσσαλονίκη, μετά από λιποθυμικό επεισόδιο λόγω διαρροής αερίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες στις 5 το πρωί της Τετάρτης (17/1), προμηθευτής εντόπισε σε φούρνο επί της οδού Μπότσαρη δύο εργαζόμενους σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τους μετέφερε στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο σε καλή κατάσταση, και κλιμάκια της ΕΛΑΣ, της Πυροσβεστικής και της εταιρείας παροχής, τα οποία διαπίστωσαν ότι πρόκειται για διαρροή αερίου.

Οι εργαζόμενοι δεν διατρέχουν κίνδυνο, ενώ την υπόθεση ερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου-Αναλήψεως.

