Κακοποίηση: Τα σημάδια και η μαρτυρία της γυναίκας που πήδηξε από μπαλκόνι για να σωθεί (εικόνες)

Εφιαλτικές στιγμές περιγράφει η γυναίκα ότι έζησε στο σπίτι του συντρόφου της, αναφέροντας ότι αναγκάστηκε να πηδήξει από τον δεύτερο όροφο για να σωθεί.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Εφιαλτικές στιγμές καταγγέλλει πως έζησε η νεαρή γυναίκα στο σπίτι του συντρόφου της, όταν μετά από διαφωνία που είχαν , εκείνος, την κλείδωσε σε ένα δωμάτιο και άρχισε να την χτυπά βάναυσα.

Όταν επιχείρησε να την πνίξει, όπως λέει, εκείνη κατάφερε να βγει στο μπαλκόνι και από τον δεύτερο όροφο, πήδηξε στον πρώτο για να μπορέσει να γλιτώσει. Η ιατρική γνωμάτευση, επιβεβαιώνει την κακοποίηση, καθώς η 28χρονη έφερε κακώσεις κεφαλής, μώλωπες στο πρόσωπο και το λαιμό.

Μετά το περιστατικό ο 30χρονος σύντροφός της, απείλησε την ίδια και την οικογένειά της και κατάφερε να διαφύγει, ενώ η νεαρή γυναίκα ετοιμάζεται να καταθέσει σε βάρος του μήνυση για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η 28χρονη είπε μεταξύ άλλων, περιγράφοντας όσα υποστηρίζει ότι έζησε:

«Ξεκίνησε να με βαράει με μπουνιές, με κλωτσιές, με χτύπησε πάρα πολύ βάναυσα, με έριξε κάτω, με είχε κάτω και με βαρούσε, δεν μπορούσα να μιλήσω. Έτρεχαν πάρα πολλά αίματα, μετά επιχείρησε να με πνίξει με την γκλίτσα, μου την έβαλε στο λαιμό στην καρωτίδα, προσπαθώντας να με πνίξει.

Αμέσως όταν πήδηξα στον πρώτο όροφο, χτύπησα την μπαλκονόπορτα για να μου ανοίξουνε και να με σώσουν. Δεν μπορούσα να μιλήσω είτε να φωνάξω βοήθεια, γιατί ήμουν τραυματισμένη παρά πολύ, είχα αιμορραγία από το στόμα.

Φοβάμαι. διότι με απείλησε ότι θα έρθει στην πόλη μου και θα σφάξει εμένα και την οικογένειά μου».





