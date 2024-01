Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Μπακασέτας: το ιλιγγιώδες ποσο και η συμφωνία

Το συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, θα κάνει τον αρχηγό της Εθνικής τον πλέον ακριβοπληρωμένο Έλληνα ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται αυτή την στιγμή στη Super League.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το βράδυ της Τρίτης (16/1) την πιο «δυνατή» (έως τώρα) μεταγραφή του χειμερινού, μεταγραφικού «παραθύρου» της Super League, κλείνοντας για τα επόμενα 2,5 χρόνια τον αρχηγό της Εθνικής Ελλάδας, Τάσο Μπακασέτα από την τουρκική Τραμπζονσπόρ.

Το ταξίδι που έκαναν οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» στην Τραπεζούντα και οι απευθείας συζητήσεις με την πλευρά του 30χρονου μεσοεπιθετικού, οδήγησαν στο τελικό deal μιας μεταγραφής η οποία θα κοστίσει συνολικά στον Παναθηναϊκό ένα ποσό πάνω από 6 εκατ. ευρώ.

Έχοντας πάρει αρχικά την υπογραφή του Μπακασέτα για συμβόλαιο με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιουλίου, οι «πράσινοι» απευθύνθηκαν στη συνέχεια στην «Τράμπζον», φτάνοντας και μαζί της σε συμφωνία για την άμεση μετακίνηση του διεθνούς άσου από τώρα, για ένα ποσό που θα φτάσει το 1 εκατ. ευρώ.

Ο δε Μπακασέτας θα έχει φιξ αποδοχές που θα ξεπερνούν το 1,5 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, μαζί με πολύ υψηλά μπόνους σε περίπτωση κατάκτησης τίτλων ή παρουσίας του Παναθηναϊκού σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Με τον Παναθηναϊκό να κάνει τον 30χρονο αρχηγό της εθνικής ομάδας, τον πλέον ακριβοπληρωμένο Έλληνα ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται αυτή την στιγμή στη Super League.

