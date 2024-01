Πολιτισμός

ΗΠΑ: Έργα των Πικάσο, Γκόγια και Ρέμπραντ καταστράφηκαν σε πυρκαγιά σε γκαλερί

Η πυρκαγιά ξεκίνησε όταν άστεγος άναψε φωτιά πίσω από την γκαλερί προκειμένου να ζεσταθεί.

Έργα σε χαρτί των Πικάσο, Γκόγια και Ρέμπραντ φαίνεται ότι χάθηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε γκαλερί του Σιάτλ, στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σιάτλ, κάποιος άστεγος άναψε τη φωτιά σε δρόμο πίσω από τη γκαλερί για να ζεσταθεί από το κρύο και στη συνέχεια οι φλόγες εξαπλώθηκαν στο τριώροφο κτίριο.

Κανείς δεν τραυματίστηκε, είπε η διευθύντρια της Davidson Galleries, Ρεμπέκα ΜακΝτόλαντ στο CNN, πρόσθεσε όμως ότι πολλά βραβευμένα έργα της συλλογής της γκαλερί υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν.

«Μεγάλο μέρος της ελπίζουμε να σωθεί» είπε η ΜακΝτόναλντ σημειώνοντας ότι θα περάσουν εβδομάδες μέχρι να εξακριβωθεί η έκταση της ζημιάς.

