Κύπελλο Ελλάδος: Ο Άρης κέρδισε την ΑΕΚ στα πέναλτι και πήρε την πρόκριση

Στα πέναλτι κρίθηκε το παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ, με τους γηπεδούχους να παίρνουν την πρόκριση για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος.

Έπειτα από συγκλονιστικό παιχνίδι, ο Άρης πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, αφήνοντας εκτός διοργάνωσης στη διαδικασία των πέναλτι την κάτοχο του τίτλου, ΑΕΚ. Οι δυο ομάδες, μετά τη «λευκή» ισοπαλία της Νέας Φιλαδέλφειας, έμειναν στο 1-1 (Λορέν Μορόν 59’ – Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς 45’+1’) στην κανονική διάρκεια και την παράταση στη ρεβάνς του «Κλεάνθης Βικελίδης». Στην ψυχοφθόρα διαδικασία, ο Χουλιάν Κουέστα απέκρουσε τις εκτελέσεις των Ντομαγκόι Βίντα κι Εζέκιελ Πόνσε, με τον Μπίργκερ Βερστράτε να ευστοχεί στο καθοριστικό πέναλτι και να στέλνει τον Άρη στους «8».

Με ενισχυμένο κέντρο, η ΑΕΚ προσπάθησε να κυκλοφορήσει την μπάλα, περιορίζοντας τις γρήγορες μεταβάσεις των γηπεδούχων. Στο 7’, από γρήγορη εκτέλεση φάουλ του Πέτρου Μάνταλου, ο Στίβεν Τσούμπερ απέτυχε να σουτάρει προ του Κουέστα. Τρία λεπτά μετά, από σέντρα του Γενς Γιόνσον και... τσαφ του Γιάκουμπ Μπράμπετς, ο Βίντα σκόραρε από κοντά με πλασέ. Γκολ, όμως, που ακυρώθηκε με τη χρήση του VAR καθώς η επαφή του Σίμου Μήτογλου με την μπάλα άφησε εκτεθειμένο τον Κροάτη στόπερ.

Το καλό, πρώτο τέταρτο των φιλοξενούμενων, ολοκληρώθηκε με τη σωτήρια προβολή του Βλάντιμιρ Νταρίντα στον εφορμούντα Ορμπελίν Πινέδα. Ο Γιώργος Αθανασιάδης μπλόκαρε πρώτη φορά την μπάλα στο 23’, σε φαλτσαριστό μα και αδύναμο σουτ του Κίκε Σαβέριο, έπειτα από λάθος του Γιόνσον. Τέσσερα λεπτά μετά, ο Μορόν «έσκαψε» την μπάλα ιδανικά πάνω από τον Αθανασιάδη, ωστόσο κι αυτό το γκολ ακυρώθηκε, με τον Ισπανό να είναι οφσάιντ τη στιγμή που πήρε την ασίστ του Νταρίντα.

Μετά το ημίωρο ήταν και πάλι η σειρά της Ένωσης να απειλήσει. Δις (32’, 33’) και μάλιστα αμφότερες με τον Βίντα. Αρχικά ο 34χρονος νικήθηκε σε τετ α τετ από τον Κουέστα μετά από πάσα του Νορντίν Αμραμπατ κι εν συνεχεία αστόχησε στο δεξί βολέ που επιχείρησε από το ύψος του πέναλτι. Λίγο αργότερα, ο Άκης Μάντζιος υποχρεώθηκε σε αναγκαστική αλλαγή, με τον Μπράμπετς να αποχωρεί με ενοχλήσεις στο στήθος και τον Λίντσεϊ Ρόουζ να περνάει στη θέση του Τσέχου.

Και, στις καθυστερήσεις του πρώτου 45λεπτου, οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ. Από κόρνερ του Μάνταλου, ο Κουέστα απέκρουσε το πρώτο σουτ του Γιόνσον, όχι όμως κι αυτό του Γκατσίνοβιτς για το 0-1. Καθώς τίποτα στο σκηνικό δεν άλλαξε στο ξεκίνημα του β’ μέρους, ο Μάντζιος προχώρησε γρήγορα σε αλλαγές. Κι η δικαίωση ήρθε άμεσα, έστω κι από στημένη φάση. Φάουλ του Σάπι Σουλεϊμάνοφ, κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι του Μορόν που κέρδισε τον Λάζαρο Ρότα – που είχε κάνει και το φάουλ – και 1-1 στο 59’.

Η προσπάθεια του Νταρίντα σταμάτησε στο τάκλιν του Βίντα στο 62’ ενώ τέσσερα λεπτά μετά η ατομική ενέργεια του Μάνταλου βρήκε σε ετοιμότητα τον Κουέστα. Τσούμπερ (71’), Αμραμπατ (82’) και Γκατσίνοβιτς (84’) ήταν οι επόμενοι που απείλησαν την εστία του Άρη, για να «απαντήσει» ο Σουλεϊμάνοφ για τους γηπεδούχους (86’), πριν οι δυο ομάδες οδηγηθούν στην παράταση.

Τίποτα δεν άλλαξε και το ματς πήγε στη διαδικασία των πέναλτι. Η σειρά εκτέλεσης: Φαμπιάνο Λέισμαν (1-0), Βίντα (απόκρουση Κουέστα), Μορόν (2-0), Τομ φαν Βέερτ (2-1), Γιάννης Φετφατζίδης (άουτ), Πόνσε (απόκρουση Κουέστα), Νταρίντα (3-1), Πινέδα (3-2), Βερστράτε (4-2).

Πλέον, ο Άρης περιμένει στα προημιτελικά το νικητή του ζευγαριού Νίκη Βόλου – Λεβαδειακός στη ρεβάνς του 1-1 στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας

Διαιτητής: Νίκολα Νταμπάνοβιτς (Μαυροβούνιο)

Κίτρινες: Φαμπιάνο, Οντουμπάτζο – Σιντιμπέ, Ρότα, Πήλιος, Μάνταλος, Πισάρο, Αθανασιάδης, Μήτογλου.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Οντουμπάτζο, Μοντόγια (106’ Φεράρι), Φαμπιάνο, Μπράμπετς (38’ Ρόουζ), Ντουκουρέ (53’ Ζαμόρα), Τζούρασεκ (90’+1’ Βερστράτε), Νταρίντα, Σουλεϊμάνοφ, Σαβέριο (54’ Φετφατζίδης), Μορόν.

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Σιντιμπέ (62’ Πήλιος), Μήτογλου, Βίντα, Ρότα (74’ Αραούχο), Γιόνσον, Άμραμπατ (83’ Πισάρο), Πινέδα, Γκατσίνοβιτς (106’ Φαν Βέερτ), Μάνταλος (83’ Φερνάντες), Τσούμπερ (74’ Πόνσε).

*Πριν την έναρξη του παιχνιδιού κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Κώστα Παπαιωάννου, πρώην άσου του Άρη, του ΠΑΟΔ και του Παναιτωλικού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

