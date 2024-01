Κοινωνία

Δίκη Ζακ Κωστόπουλου: Κατέθεσαν ο αδελφός και η μητέρα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες οι εξελίξεις στη σημερινή δικάσιμο της πολύκροτης υπόθεσης στο β' βαθμό δικαιοδοσίας.

-

Με την κατάθεση της μητέρας και του αδελφού του Ζακ Κωστόπουλου συνεχίστηκε σήμερα ενώπιον του Εφετείου η δίκη για τον θάνατό του μετά την αναβολή που είχε πάρει για πολλούς μήνες, η οποία πήρε αναβολή για την Παρασκευή.

Οι δύο στενότεροι συγγενείς του 33χρονου «φώναξαν» ότι το μόνο που ζητούν είναι η απονομή δικαιοσύνης και να τιμωρηθούν οι ένοχοι.

Σύλληψη σκιτσογράφου

Τη σύλληψη σκιτσογράφου διέταξε η έδρα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου και την παραπομπή του στον αρμόδιο εισαγγελέα γιατί έβγαλε φωτογραφίες από την αίθουσα. Παράλληλα το κινητό του τηλέφωνο κατασχέθηκε, καθώς διαπιστώθηκε ότι το χρησιμοποίησε για να τραβήξει φωτογραφία από τη διαδικασία.

Ο ίδιος εξήγησε ότι δεν γνώριζε πως απαγορευόταν η λήψη φωτογραφιών.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίδομα θέρμανσης με ρεύμα: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων

Greek Mafia: Τρίτη σύλληψη μαζί με τους κατηγορούμενους για τις δολοφονίες Σκαφτούρου και Ρουμπέτη

Ακρίβεια: Τροπολογία για την κερδοσκοπία και το βρεφικό γάλα