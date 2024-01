Πολιτική

Κεραμέως για επιστολική ψήφο: Δε διευκολύνει κανένα συγκεκριμένο κόμμα, διευκολύνει τη Δημοκρατία (βίντεο)

Ποιες κατηγορίες Ελλήνων πολιτών θα ωφεληθούν από το νόμο, σύμφωνα με όσα είπε η Υπουργός στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για την υπερψήφιση με ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία, του νόμου για την Επιστολική Ψήφο σε ευρωεκλογές και δημοψηφίσματα, εξέφρασε την Πέμπτη μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στο Νίκο Χατζηνικολάου, η Υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως.

Η κ. Κεραμέως τόνισε: «Οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου υπερέβησαν κόμματα και χρώματα διότι δεν πρόκειται για ένα ζήτημα αριστερό, δεξιό ή κεντρώο, αλλά για ένα ζήτημα δημοκρατίας. Προς το παρόν ο νόμος ρυθμίζει μόνο τις ευρωεκλογές και τα δημοψηφίσματα, εξακολουθεί όμως να είναι “πάνω στο τραπέζι” κάθε πρόταση διευκόλυνσης του πολίτη άρα και η ενδεχόμενη μελλοντική ρύθμιση σε εθνικές εκλογές. Ο νόμος που πέρασε αφορά τους Έλληνες του εξωτερικού που δαπανούσαν τεράστιο χρόνο και χρήμα για να ψηφίσουν, αλλά επίσης και πολλές κατηγορίες κατοίκων της Ελλάδας: ανήμποροι προς κίνηση ηλικιωμένοι, εποχικά εργαζόμενοι σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο όπου είναι εγγεγραμμένοι και κατοικούν, ανάπηρα άτομα, φοιτητές εν μέσω εξεταστικής περιόδου, μαθητές εν μέσω πανελλαδικών. Δεν περιμένουμε ότι ο νόμος αυτός θα λύσει το πρόβλημα της αποχής, το οποίο είναι και παραμένει σύνθετο. Μας βοηθά όμως να εξαντλήσουμε τα θεσμικά εργαλεία μας υπέρ της μέγιστης δυνατής συμμετοχής του εκλογικού σώματος στις πολιτειακές μας αρχαιρεσίες».

Δείτε αναλυτικά την τοποθέτηση της κ. Κεραμέως στο Δελτίο του ΑΝΤ1:

