Επαγγελματική Εκπαίδευση: Υπερψηφίστηκε ο νόμος που μετατρέπει τα ΙΕΚ σε ΣΑΕΚ

Ποιες άλλες αλλαγές φέρνει ο νόμος στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Με βελτιωτικές αλλαγές και τροποποιήσεις στις οποίες προχώρησε ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης, κάνοντας δεκτές προτάσεις της Αντιπολίτευσης, ολοκληρώθηκε την Πέμπτη το βράδυ στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας, για την «Ενίσχυση και αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης».

Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Επί της αρχής υπέρ ψήφισαν οι βουλευτές της ΝΔ, των Σπαρτιατών και της Πλεύσης Ελευθερίας. Επί της αρχής κατά, ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, ΝΙΚΗ και Νέα Αριστερά.

Όπως έχουμε επισημάνει με το νομοσχέδιο, τα ΙΕΚ μεταφέρονται στην Ανώτερη Βαθμίδα Κατάρτισης και μετονομάζονται σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) με αρμοδιότητα, εκτός του εκπαιδευτικού έργου, και την οργανωμένη διασύνδεση των καταρτιζόμενων με την αγορά εργασίας σε τοπικό, περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο. Στις σχολές ενσωματώνονται νέα προγράμματα σπουδών.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης την ίδρυση 60 νέων, θεματικά στοχευμένων, Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης (ΚΕΕΚ), δηλαδή εκπαιδευτικών συγκροτημάτων, το καθένα από τα οποία θα περιλαμβάνει ένα ΕΠΑΛ, μία ΕΠΑΣ και μία ΣΑΕΚ. Αρμοδιότητα της κοινής διοίκησης του συγκροτήματος θα είναι ο συντονισμός μεταξύ των τριών μονάδων και η διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας και την τοπική οικονομία της συγκεκριμένης περιοχής στην οποία θα εδρεύει το συγκρότημα.

Στο νομοσχέδιο ενσωματώθηκε και τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά τα μέτρα κατά της ακρίβειας η οποία ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Υπέρ ψήφισαν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, Σπαρτιάτες και Νέα Αριστερά, κατά η ΝΙΚΗ και παρόντες ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας.?

