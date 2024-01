Life

“Ενώπιος Ενωπίω” - Τσιμιτσέλης: Η καριέρα, η απώλεια του πατέρα, το διαζύγιο και το... δεύτερο παιδί (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ηθοποιός μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου για την διαδρομή στην υποκριτική, την σχέση με το παιδί του και για τα δικά του παιδικά χρόνια. Σπάνια εμφάνιση έκανε ο αδελφός του.

-

Τον Γιάννη Τσιμιτσέλη υποδέχτηκε ο Νίκος Χατζηνικολάου το βράδυ της Πέμπτης στο «Ενώπιος Ενωπίω».

Ο γνωστός ηθοποιός σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, μίλησε για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια στο Μεσολόγγι, για το διαζύγιο και την κόρη που απέκτησε με τη Βάσω Λασκαράκη, αλλά και για τη δύσκολη απώλεια του πατέρα του.

«Είμαι πλέον 24 χρόνια στον χώρο και, αν με ρωτήσεις, δεν καταλαβαίνω πως πέρασαν. Βέβαια με την δουλειά που κάνουμε, επειδή πάμε με μια ταχύτητα φωτός, δεν προλαβαίνει να συνειδητοποιήσεις και πολλά πράγματα. Απλά η μία δουλειά έφερνε την άλλη. Οπότε, όταν μπαίνεις σε όλο αυτό, είναι ένας κύκλος που δεν τελειώνει ποτέ. Αυτά τα χρόνια πέρασαν πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ ευχάριστα. «Άφησαν μια πολύ γλυκιά γεύση και ικανοποίηση. Είμαι από τους πολύ τυχερούς ανθρώπους που δεν έχω ζήσει δύσκολες στιγμές», είπε αρχικά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Το διαζύγιο από τη Βάσω Λασκαράκη και η σχέση με την κόρη του, Εύα

«Δεν θεωρώ ότι κόρη μας επηρεάστηκε από το διαζύγιο μας, περισσότερο επηρεαστήκαμε εμείς από το πώς μπορεί να νιώσει η κόρη μας για αυτή την αλλαγή. Είναι η ανησυχία για το πώς θα το αντιμετωπίσει το παιδί και κάνεις σενάρια δικά σου», εξήγησε ο ηθοποιός.

«Η σχέση μου με τη μικρή είναι εξαιρετική και όσο μεγαλώνει γίνεται ακόμα πιο δυνατή. Έχουμε πολύ καλή επικοινωνία. Η κόρη μας μέχρι και πριν από λίγο καιρό δεν είχε σκεφτεί το κομμάτι της υποκριτικής, πιστεύω ότι το είχε λίγο άγχος. Τον τελευταίο καιρό όμως, κάνει ερωτήσεις δηλαδή τώρα που είδε τα παιδάκια που παίζουν στην ταινία «Κουραμπιέδες από χιόνι», σκεφτόταν αν θα μπορούσε να παίξει και εκείνη σε κάτι αντίστοιχο. Θεωρώ όμως, ότι είναι δύσκολο να ξεφύγει από τον χώρο τη υποκριτικής», συμπλήρωσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Σχετικά με το ενδεχόμενο να αποκτήσει δεύτερο παιδί, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ξεκαθάρισε: «Το ενδεχόμενο να αποκτήσω κι άλλο παιδί δεν θα είναι κάτι που θα προγραμματίσω. Αν συμβεί έχει καλώς αν δε συμβεί και πάλι εντάξει. Δεν θα βάλω πρόγραμμα για κάτι τέτοιο. Έτσι ήρθε και η η Εύα στην ζωή μου. Μου αρέσει να μην υπάρχει αυτό το πρόγραμμα, γιατί αυτό είναι και λίγο αγχωτικό».





Ο θάνατος του πατέρα του και η δυνατή σχέση με τον αδελφό του

«Με τον αδελφό μου έχουμε εξαιρετική σχέση. Μπορεί τα τελευταία χρόνια να μη βρισκόμαστε συχνά λόγω του ότι έχει μετακομίσει μόνιμα στη Ρόδο με την οικογένεια του, αλλά μιλάμε καθημερινά. Όταν οι γονείς μας χώρισαν ο αδελφός μου πήγε με τον πατέρα μου και εγώ με τη μητέρα μου γιατί ήμουνα μικρότερος. Παρόλα αυτά η σχέση μας μέσα στα χρόνια είναι αναλλοίωτη, έχουμε μεγάλη αγάπη ο ένας για τον άλλον», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός.

«Ο πατέρας μου έφυγε χωρίς να γνωρίζει από τι έφυγε. Ήταν μία πολύ δύσκολη περίοδος γιατί εγώ τότε είχα και παραστάσεις. Την ημέρα που το έμαθα έκανα την παράσταση μου το βράδυ, μετά πήγαμε τον θάψαμε και το βράδυ έπαιζα σε άλλη παράσταση στη Θεσσαλονίκη. Από τη μία είναι άγριο όλο αυτό, από την άλλη όμως είναι ότι καλύτερο μπορείς να κάνεις εκείνη τη στιγμή. Πάντα σκεφτόμουν πώς θα ήθελε ο πατέρας μου να είμαι από κει που με βλέπει και σίγουρα δεν θα ήθελε να κλαίω», κατέληξε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

«Βέβαια και πρόλαβε να με δει να κάνω ωραία πράγματα στον χώρο και ήταν πολύ χαρούμενος. Ήταν πολύ υποστηρικτικοί με την επιλογή μου και οι δυο μου γονείς, η μάνα μου και ο πατέρας μου, φούσκωναν σαν παγώνια από την περηφάνεια».

Μιλώντας για τα παιδικά του χρόνια είπε πως «Ήταν παράξενα τα παιδικά μου χρόνια, καθόλου πλούσια δεν ήταν. Ήμουν σε ένα Δημοτικό που είχε μόλις 12 παιδιά. Η διασκέδαση ήταν την Παρασκευή να βλέπουμε σλάιντς, είχαμε ξύλινα θρανία ενιαία ενώ όλη η Ελλάδα είχε τα άλλα. Όταν πήγα στην Πάτρα μπήκα στον πολιτισμό. Μου έλειπε πολύ ο αδελφός μου. Η μητέρα μου όχι μόνο δούλευε, δούλευε υπερβολικά πολύ. Η μάνα μου έχει δουλέψει για 5 ζωές».

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο - 19 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

“Χειμάρρα” - Ο ελληνικός “Τιτανικός”: Το πιο πολύνεκρο ναυτικό δυστύχημα στην Ελλάδα

Χούθι: Επίθεση σε πλοίο που διαχειρίζεται ελληνική εταιρεία