Κοινωνία

Ομόφυλα ζευγάρια - Ιερώνυμος: Δημοψήφισμα για τον γάμο και την τεκνοθεσία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Αρχιεπίσκοπος, σε τελετή εγκαινίων σχολικής μονάδας, για την τεκνοθεσία και για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.

-

Στην κρίση των πολιτών για το αν θέλουν την προωθούμενη ρύθμιση για τα ομόφυλα ζευγάρια, παρέπεμψε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος σε δηλώσεις του, λίγες ημέρες πριν τη συνεδρίαση της ιεραρχίας για το ζήτημα.

Σε τέτοια ζητήματα δεν μπορεί να πάρει θέση ο Aρχιεπίσκοπος και ο πρωθυπουργός, στο τέλος είναι ο κόσμος, αν θέλει να το κάνει θα το κάνει, επεσήμανε ο Αρχιεπίσκοπος, κατά την τελετή εγκαινίων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Μάρκης,

«Το ποίμνιο πρέπει να ενημερωθεί και τι ζητάμε και ποιος μας βάζει να το ζητάμε. Να δει ο κόσμος πως τα παιδιά που θα έρθουν πώς θα ζήσουν σε μα οικογένεια με 2 μπαμπάδες και 2 μαμάδες, πώς θα ξυπνάει στο σπίτι και τι θα βλέπει δίπλα του και μια κοινωνία που δημιουργείται καινούργια, δεν την απορρίπτουμε, βλέπουμε τάσεις προς τα εκεί. Μια τέτοια κοινωνία έχει το δικαίωμα να τη διαστρέφει ο καθένας και να την κάνει όπως θέλει και εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να διαφωνούμε», συμπλήρωσε ο αρχιεπίσκοπος.

«Η εκκλησία δεν θα πάρει τα όπλα, αλλά έχει καθήκον να ενημερώσει τον κόσμο και ο καθένας από εμάς δεν θα πρέπει να σκέφτεται τι θα πει η δεξιά ή η αριστερά ή η κεντρώα αλλά ποια οικογένεια θέλουμε» κατέληξε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ενώ απαντώντας σε σχετική ερώτηση σημείωσε «θα μπορούσε να γίνει και ένα δημοψήφισμα».





Ειδήσεις σήμερα:

Κατέρρευσε σε προαύλιο νοσοκομείου και… περίμενε ασθενοφόρο για να πάει στα Επείγοντα!

Αγόρασε χρυσό σταυρό και πλήρωσε με… έναν τενεκέ λάδι! (βίντεο)

Μέγαρα - 4χρονος: Συνελήφθη ο πατριός που ξυλοκόπησε το παιδί