Λάρισα: Έκανε…γυμνός βόλτα στην πόλη

Οι Αρχές έσπευσαν επί τόπου για να διακόψουν αυτήν την άτυπη…βόλτα.

Γυμνός έκανε βόλτα στο κέντρο της Λάρισας ένας νεαρός, το πρωί της Παρασκευής.

Ο νεαρός περπατούσε στην οδό 31ης Αυγούστου, ενώ κινήθηκε στην πλατεία Αγίου Βησσαρίωνα και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την οδό Κύπρου, πριν από τις 8 το πρωί.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό, ώστε να σταματήσει αυτή τη… βόλτα.

Ο νεαρός οδηγήθκε στην έδρα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας και πλέον θα ακολουθηθούν οι περαιτέρω διαδικασίες διερεύνησης της κατάστασής του.

